Piacenza – Pro Palazzolo, LIVE dalle 14:30

Tre sconfitte in campionato sono troppe per chi ambisce alla promozione. Il Piacenza di Maccarone deve far dimenticare in fretta il ko subito a Pero dal Club Milano, ma per la sfida con la Pro Palazzolo il mister biancorosso deve fare i conti con tante assenze. Il portiere Moro ne avrà per un mese, a centrocampo Corradi è out per almeno 2 settimane, mentre per Bachini si parla di marzo. Problemi anche per Kernezo che non è ancora a disposizione.

Le formazioni

Piacenza 4-3-3 Galletti; Iob, Silva, Del Dotto, Santella; Artioli, Gerbaudo, Andreoli; Hrom, Recino, D’Agostino.