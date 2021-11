Punti di vista: “Derby intenso con poca qualità”. L’analisi di Amorini dopo Fiorenzuola-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L'analisi dell'esperto di Radio Sound

Un risultato giusto che scontenta entrambe le squadre: sembra un paradosso ma è così.

Il Piacenza recupera in extremis una partita che ha giocato per 55 minuti con l’uomo in più senza creare tanto. Il Fiorenzuola, invece, segna nel primo tempo e poi si difende con ordine non permettendo ai biancorossi di creare grandi occasioni.

Un derby intenso, poco qualitativo ma con due squadre che dimostrano di voler fare un campionato di vertice.

