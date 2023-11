Punti di vista: “Finalmente abbiamo una squadra”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Caldiero Terme – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Ragazzi abbiamo una squadra. Eh si, perché il Piacenza visto contro il Caldiero non è neanche parente di quello visto nelle ultime partite della gestione Maccarone. Rossini è riuscito in poco tempo a dare un’anima e un gioco a una squadra che prima aveva poco di tutto, sinceramente molto meglio di qualsiasi mia più rosea previsione. La vittoria contro i veneti è stata sofferta ma decisamente meritata con il Piacenza che ha creato molto di più di una squadra avversaria che ha comunque dimostrato di meritare quella classifica.

Finisce in festa con il pubblico per l’intensità, la qualità del gioco e la vittoria della squadra che dimostra di essere sulla strada giusta. Giocando una partita alla volta e con questo atteggiamento nulla ci è precluso. Chiosa finale per Castro, che è entrato molto bene dando segnali positivi, dimostrazione che nel gruppo c’è uno spirito completamente diverso.

I punti di vista di Amorini sul Piacenza calcio in formato video