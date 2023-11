Serie B – Bakery Piacenza-Lissone Brianza 87-73: dominio biancorosso al PalaBakery

Tornano alla vittoria i ragazzi di coach Salvemini che interrompono la striscia di quattro sconfitte consecutive. Dominio assoluto dal primo all’ultimo quarto per i biancorossi, che con grande intensità hanno limitato le offensive neroverdi lavorando con percentuali positive in attacco (13/25 da 2pt e 19/28 dalla lunetta).

Decisive le triple di El Agbani e Marchiaro, rispettivamente 5/9 e 4/6 da tre punti, molto bene anche il capitano Mastroianni che con i suoi 14 punti e 8 rimbalzi trascina i biancorossi ad una importantissima vittoria.

Primo quarto 18-11

Si accende il match con i primi due punti di Caffaro: 0-2. Segna i due liberi a disposizione Wiltshire: 2-2. Appoggia al vetro Nonkovic: 2-4. Prima tripla della partita con Besedic: 5-4 . Ancora Wiltshire dopo il rimbalzo offensivo: 7-4. Dopo il recupero in difesa va a chiudere in transizione Soviero: 15-4. Uno su due ai liberi per Besedic: 18-9. Sulla sirena la risposta di Fabiani: 18-11.

Secondo quarto 45-26

Tripla di El Agbani: 21-11. Finta Besedic poi scarica in angolo ad El Agbani che segna la sua seconda tripla consecutiva: 24-11. Altri due punti Bakery con Criconia: 26-11. Primi due punti del quarto dei Brianzoli con Nonkovic: 26-13. Ancora una tripla di El Agbani: 31-15. Primi due punti della partita di Caffaro: 38-19. Sempre El Agbani da tre punti: 41-21. Segna e subisce il fallo Maglietti: 43-21. Solo retina per Criconia: 45-23. Termina il secondo quarto sul punteggio di 45-26.

Terzo quarto 72-50

Apre il terzo quarto la tripla di Caffaro: 45-29. Risponde immediatamente Criconia: 48-29. Tre punti di Ceparano che riporta i suoi a meno dieci: 50-40. Schiaccia Caffaro il canestro del 60-46. Magia di Soviero che salta il suo marcatore ed appoggia al vetro il 64-50. Tripla di Nonkovic: 67-50. Arriva sulla sirena la tripla di Marchiaro: 72-50.

Quarto quarto 87-73

Bomba di Ceparano 72-53. Risponde con la stessa moneta Benjamin Marchiaro: 75-53. Sempre Marchiaro con la sua quarta tripla del quarto: 81-58. Brutta palla persa della Bakery, ne approfitta Ceparano che schiaccia a canestro: 81-64. Partita molto fallosa in questo finale, uno su due ai liberi per Maglietti: 85-68. Termina il match tra Bakery Piacenza-Lissone Brianza 87-73.

BAKERY PIACENZA-LISSONE BRIANZA 87-73

PIACENZA: Wiltshire 7, Criconia 9, Barattieri NE, Soviero 6, El Agbani 15, Marchiaro 12, Mastroianni 11, Maglietti 14, Civetta NE, Manenti 5, Besedic 8. All. Salvemini

BRIANZA: Naoni 6, Valesin 0, Galassi 10, Redaelli NE, Caffaro 14, Loro NE, Fabiani 14, Nonkovic 6, Lanzi 4, Ceparano 19. All. Lombardi