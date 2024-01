Punti di vista: “Forza e nervi, ottimi segnali per Rossini”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Caravaggio – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Ci sono momenti in un campionato in cui non puoi essere brillante, ma dove sei costretto a portare a casa il risultato con la consapevolezza della propria forza e dei nervi. La partita con il Caravaggio è stata una di queste, e rappresenta un altro bel segnale per Rossini.

Non c’è tempo per rifiatare, mercoledì si gioca a Trezzo contro la Tritium. Ritorna disponibile Moro che bene ha fatto fino ad oggi: basterà per togliere il posto al prodotto del settore giovanile Maianti che in queste tre partite ha dimostrato di poter starci senza alcun problema?

