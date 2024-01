Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad inizia la Coppa Italia con il botto: 3-0 a Riccione

Inizia con il botto il cammino della Rossetti Market Conad in Coppa Italia di B2 femminile grazie al 3-0 casalingo di ieri (sabato) sera ad Alseno contro la Lasersoft Riccione nella prima gara del girone a tre con la vincente che si qualifica per la Final four di fine marzo. La squadra di Federico Bonini l’ha spuntata in tre set contro le romagnole e martedì alle 20,30 a Maclodio (Brescia) avrà la chance di ipotecare la qualificazione in caso di vittoria con qualsiasi risultato, mentre viceversa conterà anche il risultato del 3 febbraio tra Riccione e Promoball.

Mattatrice dell’incontro, l’opposta di casa Stefania Bernabè, autrice di 27 punti, oltre a un muro-difesa (sugli scudi il libero Allegra Toffanin) di spessore. Nel primo e nel secondo set, Alseno ha saputo reagire a un inizio migliore delle avversarie, mentre nel terzo il copione si è invertito, con la Rossettti Market Conad agganciata a quota 22 dopo esser stata avanti 22-16.

ROSSETTI MARKET CONAD-LASERSOFT RICCIONE 3-0

(25-22, 25-23, 26-24)

ROSSETTI MARKET CONAD: Neri 4, Bernabè 27, Falotico 8, Marchesi 10, Frassi 4, Tartari 1, Toffanin (L), Gandolfi. N.e.: Spagnuolo, Scurzoni, Palazzina, Bozzetti, Ghizzoni, Rigolli (L). All.: Bonini

LASERSOFT RICCIONE: Bologna 6, Spadoni 6, Gabellini 10, Montesi 1, Godenzoni 3, Ricci 5, Tobia 7, Gugnali 9, Calzolari (L), Spinaci. N.e.: Tallevi, Jelenkovich (L), Mercolini. All.: Piraccini