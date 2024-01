Piacenza – Caravaggio LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

I biancorossi sono pronti a tornare in campo oggi Domenica 28 Gennaio contro il Caravaggio: gli uomini di Rossini vengono da una larga vittoria per 4-1 contro la Casatese, trascinati da Andrea Zini, autore di una super tripletta. Oggi il Piacenza è impegnato con l’attuale decima in classifica, che viene da una serie di ottime prestazioni, anche con le prime della classe. I biancorossi oggi vogliono i 3 punti per continuare il cammino verso la vetta, che ora, a differenza di qualche mese fa, non è più così distante.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Maianti; Napoletano, Silva, Somma, Artioli, Zini, Tourè, Corradi, Bassanini, D’Agostino, Marquez. All Rossini.

Il prepartita