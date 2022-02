Punti di vista: “Salvezza o playoff? Pighi e Scazzola devono mettersi d’accordo”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Sudtirol – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

La vittoria del Piacenza di Scazzola formato stagione 2020-2021. Ossia una squadra equilibrata, attenta a chiudere tutti gli spazi e a ripartire sempre palla a terra. E se nel prepartita pensavamo che per vincere oltre alla perfezione ci volesse anche un pizzico di fortuna, i biancorossi non avuto bisogno di nessun supporto esterno per fare l’impresa dell’anno.

Una curiosità

Il Presidente Pighi insiste giustamente nel dire che l’obiettivo del Piacenza sono i playoff; Scazzola invece ripete che bisogna pensare alla salvezza e poi guardare in alto. Non è meglio trovare un punto d’incontro?

I punti di vista sul Piacenza calcio in formato video