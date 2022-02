Piacenza che impresa! Rabbi piega la capolista Sudtirol

Piacenza – Sudtirol 1-0, Rabbi fa lo sgambetto alla capolista

Dopo tre sconfitte consecutive e privo dello squalificato Cesarini il Piacenza di Scazzola riesce nella più bella impresa della stagione, battere al “Garilli” la capolista Sudtirol. Tanto per capire il calibro dell’avversario sottolineamo che il Bolzano arrivava al match da imbattuto ed avendo subito solo 6 gol in tutta la stagione. Eppure i piacentini piazzano la prestazione che non ti aspetti. Davanti vanno Dubickas e Rabbi, in porta esordisce Tintori.

Bastano pochi secondi per capire che l’atteggiamento dei piacentini è quello giusto. I locali hanno giocato a viso aperto con i bolzanini ed hanno ottenuto il gol vittoria al 32′, quando Parisi ha messo un traversone al bacio per Rabbi che lo ha indirizzato in un angolo della porta impossibile da raggiungere per l’estremo difensore avversario. Una vittoria meritata e di prestigio che rilancia, anche a livello umorale, il Piacenza. Scazzola ora avrà una settimana di tempo per preparare la partita con la Giana Erminio

Finisce qui! Il PIacenza riesce nell’impresa di battere il Sudtirol, è la prima a farlo in questo campionato! Decide il gol di Rabbi al 33′

80′ Raicevic viene ammonito per fallo su Broh

Esce Dubickas ed entra Rossi a rimpolpare il centrocampo biancorosso.

75′ Tutto il Piacenza è nella propria metacampo.

74′ Entra Fishnaller per Fabbri (Sudtirol)

Raicevic tocca per Gonzi, quest’ultimo prova il cross, ma il portiere anticipa lo stesso Raicevic che era pronto a battere a rete.

67′ Calcio di punizione per il Sudtirol con Galuppini, ma l’ex piacentino colpisce solo la barriera.

62′ Fuori l’autore del gol Rabbi, dentro Raicevic.

59′ Ammonito Giordano per fallo su Galuppini

Cambio nel Bolzano: fuori Voltan dentro M’Haidat

56′ Gonzi crossa da sinistra: i giocatori del Piacenza reclamano per un fallo di mano di un difensore del Sudtirol, ma secondo l’arbitro il braccio era attaccato al corpo e lascia proseguire.

55′ De Marchi prova la conclusione spettacolare. Cross dalla destra, la aggancia di tacco e poi prova la girata. Sarebbe stato un gol pazzesco, ma manca completamente il bersaglio.

Secondo tempo. Fuori Gatto ed Odogwu dentro Galuppini e De Marchi

Primo tempo

Finisce il primo tempo. Ottima prima frazione del Piacenza. I ragazzi di Scazzola chiudono avanti contro la capolista, che arriva al match da imbattuta, in virtù del gol di Rabbi che al 32′ sfrutta al meglio un cross di Parisi e batte imparabilmente Poluzzi.

Voltan prova il tiro a giro e Tintori si supera e devia in corner, ma finisce il primo tempo.

42′ Ammonito Gatto per fallo su Gonzi: il biancorosso stava ripartendo in velocità dopo una palla recuperata.

32′ Piacenza in vantaggio! Bellissimo cross di Parisi e Rabbi di testa batte il portiere! Piacenza – Sudtirol 1-0!

Contro la formazione meno battuta d’Europa!

30′ Bel cross di Gonzi dalla sinistra, colpo di testa di Dubickas, ma è agevole la parata del portiere.

23′ Cross di Dubickas, Munari è in ottima posizione, ma colpisce malissimo. Palla sopra la traversa.

20′ Ammonito Rabbi per fallo su Voltan. Calcio di punizione molto pericoloso a favore del Bolzano. Se ne incarica lo stesso Voltan (10 metri fuori dall’area dal vertice destro). Nessuno arriva la deviazione e palla sul fondo.

13′ Bellissima azione del Piacenza con Rabbi che cerca di servire con un pallonetto Munari, quest’ultimo non arriva per pochissimo al pallone: si sarebbe trovato a tu per tu con il portiere.

12′ Altro corner per il Sudtirol che ora prende in mano il gioco. Colpo di testa di Zaro pericolosissimo, palla che esce di pochissimo.

4′ Primo corner per il Sudtirol. Sbroglia la difesa del Piacenza e Parisi spazza.

Inizio importante e di voglia per il Piacenza: i biancorossi sembrano aver approcciato con il piglio giusto.

Inizia al “Garilli” per Tintori è l’esordio tra i pali biancorossi. Piacenza nella classica maglia biancorossa, maglia scura per gli ospiti.

Piacenza – Sudtirol, le formazioni

Piacenza (4-4-2); Tintori, Nava, Marchi, Parisi, Giordano; Castiglia, Suljic, Gonzi, Munari; Dubickas, Rabbi.

All. Scazzola

A disposizione Pratelli, Galletti, Rillo, Tafa; Lamesta, Bobb, Marino, Armini, Rossi, Ruiz, Raicevic

Sudtirol (4-3-1-2): Poluzzi, De Col, Zaro, Curto, Fabbri, Tait, Gatto, Broh, Rover, Voltan, Odogwu. All Jurevic

A disposizione: Galuppini; Meli, Vinetot, Malomo, Fink, Fishnaller, Eklu, Moscati, H’Maidat, Heinz, Dregan, De Marchi

Il prepartita