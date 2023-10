Punti di vista: “Ecco il salto di qualità”. L’analisi di Amorini dopo Desenzano-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Un punto che non ci gratifica dal punto di vista del risultato, ma una prestazione che ha dato un bel segnale di solidità e personalità. Il Piacenza calcio di Maccarone ha fatto il salto di qualità, obbligando il Desenzano (una delle squadre costruite per vincere) a giocare di rimessa. Ottima la verve di Stefano D’Agostino, mentre Recino si conferma bomber implacabile. Non abbiamo vinto, ma di giocando così di strada ne faremo tanta.

I punti di vista di Amorini sul Piacenza calcio in formato video