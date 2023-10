Rugby, Serie A – I Lyons sbancano Rovigo per la prima volta nella storia: Campioni d’Italia battuti per 6-19

Festa Lyons al Battaglini: la Sitav espugna il tempio del Rugby Italiano lasciando al palo i campioni d’Italia del Femi-CZ Rovigo, con una prova di cuore, grinta e applicazione che ha lasciato impotenti i grandi favoriti della vigilia. Per la prima volta nella storia bianconera il tempio del rugby italiano è conquistato dai bianconeri, che iniziano al meglio il campionato di Serie A Elite.

Una serata di gloria per la squadra di Bernardo Urdaneta, che ha messo in chiaro le cose fin dal primo tempo e poi si è difesa con le unghie e con i denti nel secondo tempo, lasciando la propria area di meta inviolata e andando a un passo dalla meta del bonus offensivo che avrebbe certificato un trionfo meritato e sudato. Una prova da encomio per i bianconeri, che dopo aver segnato due mete in avvio hanno tenuto a distanza i campioni d’Italia con grande autorità, meritando gli applausi e il riconoscimento del competente pubblico di Rovigo.

La cronaca

Partenza sprint dei Lyons che alla prima azione marcano la meta con Capitan Bruno imbeccato da Paz. Dalla prima azione si nota come i bianconeri siano sul pezzo e determinati, con un pallone recuperato subito trasformato in oro. E la squadra di Urdaneta batte il chiodo finchè è caldo, con la mischia bianconera che al 10’ sale in cattedra e porta a marcare Alessandro Via la seconda meta dell’incontro. Primo sussulto del Rovigo al 22’ con un calcio piazzato di Atkins, che accorcia le distanze. In finale di prima frazione è ancora il Rovigo a farsi avanti, ma la mischia rossoblù viene respinta dalla strenua difesa dei Lyons.

Secondo tempo

In avvio di ripresa Rovigo si fa sotto, con un calcio piazzato di Atkins che riporta i padroni di casa sotto break. Nel momento più complicato per i Lyons arriva anche un cartellino giallo a Paz per falli ripetuti, ma la mischia guidata da Portillo ruba il pallone e permette ai bianconeri di risalire il campo. Al 62’ la svolta del match: Sarto gestisce male un pallone in difesa, che viene raccolto da Biffi che si invola in meta per la terza meta bianconera in inferiorità numerica. Rovigo è alle corde, e nei 20 minuti finali gli attacchi dei Campioni d’Italia sono spenti sul nascere dalla stoica difesa dei Lyons, che nonostante un cartellino giallo a Capitan Bruno non concedono nulla agli avversari.

Allo scadere c’è anche l’opportunità di marcare la quarta meta, ma il pallone calciato da Biffi è annullato dalla difesa prima che Giovanni Via schiacci l’ovale in meta. Tripudio bianconero al Battaglini, con i Lyons che per la prima volta nella loro storia intonano la Marcia di Brancaleone a Rovigo.

FEMI-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons 6-19 (3-12)

Marcatori: p.t. 1’ m. Bruno (0-5), 9’ m. Via A. tr. Zaridze (0-12), 20’ c.p. Atkins (3-12); s.t. 44’ c.p. Atkins (6-12), 61’ m. Biffi tr. Zaridze (6-19)

FEMI-CZ Rovigo: Sperandio; Sarto, Moscardi (63’ Vaccari), Uncini (77’ Elettri), Bacchetti; Atkins, Chillon (63’ Visentin); Cosi, Sironi, Meggiato (57’ Casado Sandri); Ferro (cap), Steolo (71’ Munro); Swanepoel (57’ Walsh), Giulian (60’ Ferraro), Quaglio (60’ Leccioli). all. Lodi

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina (71’ Via G.), Paz, Zaridze, Bruno (cap); Del Bono (52’ Cuminetti), Via A; Portillo, Mannelli (57’ Bance), Janse Van Rensburg; Pisicchio (56’ Cemicetti), Salvetti (75’ Cissè); Tripodo (55’ Morosi), Cocchiaro (48’ Acosta), Minervino (77’ De Rossi). all. Urdaneta

TMO: Giuseppe Vivarini

Cartellini: 52’ giallo a Paz (Rugby Lyons 1963), 70’ giallo a Bruno (Rugby Lyons 1963)

Calciatori: Atkins (FEMI-CZ Rovigo) 2/3 ; Zaridze (Sitav Rugby Lyons) 2/3

Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 0, (Sitav Rugby Lyons) 4

Player of the Match: Santiago Portillo (Rugby Lyons 1963)