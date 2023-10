Desenzano – Piacenza 1-1, l’ennesimo gol di Recino non basta ai biancorossi. Maccarone: “La prestazione è stata ottima, dobbiamo continuare su questa strada” AUDIO

Finisce con un pareggio la sfida di cartello tra Desenzano e Piacenza. Un punto che allunga la striscia positiva dei biancorossi, ma che non permette loro di agganciare la vetta.

Il Piacenza sblocca la partita al 19′: c’è un tiro-cross di Corradi, il portiere non trattiene e Recino insacca. Il goleador biancorosso trova il sesto centro in 7 gare e dimostra ancora una volta di essere l’uomo in più di questa squadra. Poco più tardi lo stesso Recino sfiora il raddoppio, ma la sua conclusione viene deviata da Tommasi prima di stamparsi sul palo interno. Il Desenzano però, nonostante l’assenza di Paloschi, non si da per vinto. Sul finale del primo tempo arriva il pari dei lacustri: c’è un cambio di gioco su cui i biancorossi sono colpevolmente in ritardo, poi arriva un traversone su cui arriva il colpo di testa vincente di Ferrari. I biancorossi che ora sono domenica prossima, al “Garilli” sfideranno la capolista Arconatese.

Le parole di mister Maccarone: “Abbiamo fatto un’ottima partita, concedendo pochissimo all’avversario. Dobbiamo continuare a fare queste prestazioni”

Partita

Primo tempo

Inizia la gara a Desenzano. Maglia bianca per i piacentini, azzurra per i locali.



1′ Subito un corner per il Piacenza. Silva serve D’Agostino che ottiene un calcio di punizione.

Splendida giocata di D’Agostino per la sovrapposizione di Santella, i locali evitano il corner.

7′ Taglio di Rosso, Brighenti manca il colpo di testa vicino alla porta biancorossa.

8′ Corner per il Desenzano. Se ne incarica Rosso, ma c’è il colpo di testa ad uscire dei biancorossi.

10′ Occasione per il Piacenza da rilancio di Moro, Recino fa da sponda per Gerbaudo, poi Corradi di destro si fa ribattere la conclusione dal portiere, poi ci prova D’Agostino, ma ancora una volta l’estremo difensore ribatte. Bachini arriva al limite ma la sua conclusione è fuori misura.

12′ Baudouin e Santella perdono due palle sanguinose in difesa, ma i biancorossi si salvano. Ora il Desenzano gioca meglio del Piacenza.

18′ Ammonito Lorini per fallo su Kernezo.

19′ Piacenza in vantaggio!! Cross di Corradi, Tommasi non trattiene e Recino sblocca la partita. Desenzano – Piacenza 0-1. Per il goleador del Piacenza è il sesto gol in 7 partite

22′ Ferrari viene ammonito per fallo su Iob

25′ Recino colpisce il palo interno! Il bomber sfiora il raddoppio: la sfera è stata appena sfiorata da Tommasi.

31′ Bianchetti entra nell’area biancorossa. Palla fuori di poco.

35′ Iob innesca il contropiede del Piacenza, serve Corradi, ma la ripartenza biancorossa non si concretizza e i locali riconquistano palla.

35′ Punizione per il Desenzano 25 metri sulla proiezione del palo di sinistra. Sul pallone Forlani e Brighenti. La conclusione di Forlani è vicina al palo, ma Moro dava la sensazione di essere pronto all’intervento.

43′ Pareggio del Desenzano. Cross a rientrare e Ferrari di testa infila Moro. Desenzano – Piacenza 1-1

45′ Contropiede del Piacenza. Corradi scambia con Santella, poi prova il colpo di tacco, ma il pallone scivola sul fondo.

45′ Due minuti di recupero.

Finisce il primo tempo. 1-1 tra Desenzano e Piacenza- Recino porta in vantaggio i biancorossi e sfiora il raddoppio, colpendo il palo. Nel finale arriva il pari dei locali con il colpo di testa di Ferrari.

Secondo tempo

Nessun cambio nelle due formazioni.

47′ Santella conquista un corner. Pallone sul primo palo, Recino prova ad agganciare il pallone e cade a terra, ma secondo il direttore di gara è tutto regolare.

Azione insistita del Piacenza. Due tiri: il primo di Santella da posizione defilata, Tommasi respinge con i pugni, il secondo è di D’Agostino con il medesimo esito.

58′ Iob lancia Kernezo. Tommasi esce al limite dell’area e respinge la sfera.

Piacenza che sta giocando un buon calcio: è spesso e volentieri nella metacampo del Desenzano.

61′ Bachini lancia Kernezo, ma Lorini legge tutto ed anticipa il piacentino.

Esce Brighenti entra Floriano

63′ Kernezo la mette in mezzo, ma Tommasi blocca in presa sicura.

63′ Entra Castro esce Kernezo

65′ Conclusione di Corradi dal limite, ma la conclusione viene involontariamente deviata da Recino che poi cade a terra.

69′ Entra Graziano esce Ferrari (Desenzano)

70′ Inserimento di Gerbaudo che la tocca a Recino che lo serve nuovamente. C’è la conclusione del biancorosso, il pallone si impenna e finisce tra le braccia di Tommasi.

Santella è a terra e chiede il cambio.

80’Esce Lorini entra Niccolai

Esce Santella, entra Berton

81′ Esce Corradi entra Artioli

Entra Hrom, fuori Recino

85′ D’Agostino rientra, prova il tiro. Poi c’è Castro che prova col mancino, ma colpisce malissimo.

Esce D’Agostino entra Ndoye

Esce Rosso entra Bakayoko, ora il Desenzano passa al 3-5-2.

Sei minuti di recupero

Brividi per il Piacenza. Floriano si gira in un fazzoletto, Moro si allunga e vede il pallone uscire di poco.

93′ Corner per il Piacenza dopo una bella iniziativa di Ndoye. Sugli sviluppi c’è la parata sicura di Tommasi.

Finisce qui a Desenzano il Piacenza non va oltre al 1-1. Una prestazione positiva, ma che non si tramuta in tre punti



Le formazioni ufficiali

Desenzano (4-3-3): Tommasi, Lorini, Zucchini, Pirola, Alborghetti, Ferrari, Forlani, Guarneri, Rosso, Brighenti e Bianchetti. All. Mario Tacchinardi

Piacenza (4-3-3) Moro, Moro, Iob, Silva, Baudouin, Santella, Gerbaudo, Bachini e Corradi, Kernezo, Recino, D’Agostino. All Maccarone