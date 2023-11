Punti di vista: “Un crescendo Rossiniano”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Brusaporto – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Un crescendo Rossiniano. Terza vittoria consecutiva, due scontri diretti in saccoccia e 6 reti ad un avversario importante come il Brusaporto che era al secondo posto in classifica. Questo il curriculum di Stefano Rossini come allenatore del Piacenza, che è riuscito subito ad entrare nella testa e nel cuore dei giocatori, dando alla squadra serenità, equilibrio, organizzazione ed anche qualità. Una squadra che prima era allo sbando e che nel giro di quattro partite ritorna a guardare il futuro con un ottimismo che avevamo accantonato da tempo.

Ora il pericolo è pensare che il peggio sia alle spalle. Il ritardo è ancora consistente e non ci possiamo permettere altri passi falsi. La chiosa finale è per Bassanini: che bello vedere un piacentino prodotto del nostro settore giovanile che segna al Garilli e di corsa va a festeggiare sotto la curva.

