Fiorenzuola-Giana 1-2: notte fonda per i rossoneri. Turrini: “Primo tempo rinunciatario” – AUDIO

Fiorenzuola-Giana finisce 1-2 per gli ospiti con i rossoneri che incappano nell’undicesima sconfitta su 15 partite. Ospiti che sbloccano il match con Fall a fine primo tempo e raddoppiano con una magia di Fumagalli ad inizio ripresa; Anelli da speranza al Fiorenzuola nel finale ma non basta.

Le parole di Turrini ai microfoni di Radio Sound

Primo Tempo (0-1)

2′ ci prova subito la Giana con Fumagalli che scarica in porta con il destro: fuori di poco il suo tentativo

Alla mezz’ora è ancora 0-0 con pochi spunti da entrambe le parti: le due squadre si stanno studiando e faticano a trovare la via della porta.

33′ prima occasione per il Fiorenzuola con Omoregbe che stacca molto in alto su cross dalla sinistra di Morello: non riesce ad inquadrare lo specchio della porta

38′ ottima iniziativa di Lamesta che entra in area e appoggia all’indietro per Franzoni: fortunatamente per il Fiorenzuola il centrocampista impatta pale e spedisce fuori

40′ Oneto ci prova dalla trequarti ma va troppo alto: nessun problema per Zacchi

42′ Giana in vantaggio con Fall: bellissimo cross dalla destra di Caferri per Fall che anticipa il difensore e impatta molto bene, niente da fare per Sorzi e ospiti in vantaggio con il settimo gol in campionato dell’attaccante della Giana

44′ ancora Giana pericolosissima con Fall che mette in mezzo per Franzoni: il numero 24 non riesce ad inquadrare lo specchio da pochi passi

Finisce il primo tempo con gli ospiti che la sbloccano nei minuti finali: non ci voleva per i rossoneri che ora devono riorganizzarsi e spingere di più nella ripresa per rimettere in piedi la partita.

Secondo Tempo (0-2)

46′ primo cambio per il Fiorenzuola: dentro Stronati per Oneto

47′ ci prova Barzotti dalla trequarti per sorprendere Sorzi: nessun problema per il portiere che blocca la sfera

52′ grande occasione per la Giana con Lamesta che scambia molto bene con Fall e scarica in porta: fenomenale intervento di Sorzi che mette in angolo

57′ Fumagalli, con un eurogol trova il 2-0 per la Giana: pallone recuperato dagli ospiti con Fumagalli che lascia partire il destro dal limite, traversa gol e ospiti sopra 0-2. Adesso è durissima per i rossoneri.

67′ doppio cambio per Turrini con l’ingresso di Anelli e Ceravolo per Omoregbe e Morello

69′ occasionissima per Fumagalli per la doppietta personale ma Sorzi è ancora una volta straordinario e tiene a galla il Fiorenzuola

71′ primo cambio anche per la Giana: entra Previtali per Barzotti

79′ cambio per la Giana: dentro Verde per Fall per gli ultimi 10′

80′ doppio cambio per il Fiorenzuola: dentro Di Gesù e Musatti per Di Quinzio e Nelli

83′ Verde sfrutta un errore di Musatti ma non riesce a battere Sorzi da buona posizione

86′ ci prova Musatti dopo un bello scambio con Ceravolo ma manda alto

90′ ultimi cambi per gli ospiti: dentro Perna e Piazza per Fumagalli e Minotti

92′ accorcia le distanze il Fiorenzuola con Anelli che gira al volo con il mancino in area in mezza rovesciata: i rossoneri la riaprono a pochi secondi dalla fine

Finisce 1-2 per la Giana Erminio che si impone su un brutto Fiorenzuola: una sconfitta che non ci voleva per i rossoneri che ora sono ultimi in classifica a pari punti con il Novara.

Le Formazioni

FIORENZUOLA: Sorzi, Oddi, Potop, Bondioli, Sussi, Nelli, Di Quinzio, Oneto, Omoregbe, Alberti, Morello. All. Turrini

GIANA ERMINIO: Zacchi, Caferri, Ferrante, Minotti, Lamesta, Franzoni, Marotta, Barzotti, Groppelli, Fall, Fumagalli. All. Chiappella