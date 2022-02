Punti di vista: “Vittoria sofferta, Nava superlativo”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Virtus Verona – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Seconda vittoria consecutiva casalinga, seconda vittoria con sofferenza, seconda vittoria con anche un pizzico di buona sorte, ma contro la Virtus Verona (che non perdeva fuori casa da 8 turni) abbiamo visto un Piacenza diverso.

Scazzola conferma il 4-4-2, Cesarini è ispirato e il gioco geometrico di Suljic e Castiglia viene valorizzato. I biancorossi danno la sensazione di poter segnare, e al 23esimo lo fanno con merito. Nella ripresa calano le energie e la squadra soffre, ma il risultato non cambia e questo permette di fare un bel salto in classifica (nono posto).

Nava superlativo, Lamesta negativo

Un elogio per Nava, che non finisce di sorprendermi. Di contro l’ingresso di Lamesta, che non è mai riuscito a fare la giocata giusta pur avendo palloni giocabili come piacciono a lui.

Sabato servono i tre punti

Sabato a Legnago l’obiettivo deve essere conquistare i tre punti. In quel modo la squadra acquisirebbe una mentalità ed una consapevolezza dei propri mezzi che potrebbero fare la differenza.

I punti di vista sul Piacenza calcio in formato video