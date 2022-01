I restauri Scalabriniani in una cronica del tempo, visita virtuale il 2 febbraio per i festeggiamenti dei 900 anni della Cattedrale

I restauri Scalabriniani in una cronica del tempo, visita virtuale il 2 febbraio. Ritorna alle ore 21 l’appuntamento con le visite virtuali guidate facenti parte della programmazione per i festeggiamenti dei 900 anni della Cattedrale.

I restauri Scalabriniani in una cronica del tempo

In questo appassionante e stimolante incontro, partendo dal noto saggio di Leopoldo Cerri scritto nel 1909, il pubblico verrà portato a ricostruire “passo per passo” i lavori di recupero promossi dal vescovo Scalabrini in Cattedrale. Storia, immagini d’archivio e la voce autorevole di uno dei massimi studiosi locali del suo tempo, si intrecciano in questa visita virtuale in un racconto che vuole essere testimone del nuovo corso.

L’appuntamento si svolgerà online su piattaforma Zoom alle ore 21.00. Per partecipare, con la possibilità di interagire tramite eventuali domande e richieste di curiosità, è necessario iscriversi compilando il form contenuto nella seguente pagina web:

http://www.cattedralepiacenza.it/event/restauri

Il giorno dell’evento sarà inviato il link di Zoom ai soli scritti.