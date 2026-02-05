Ausl, attivo a piazzale Milano il nuovo punto Digitale facile: “Pensato per accompagnare concretamente i cittadini”

La rete dei punti Digitale facile presenti a Piacenza si arricchisce del nuovo sportello alla Casa della Comunità di piazzale Milano aperto nelle mattinate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13, grazie a una convenzione tra l’Amministrazione comunale e l’Azienda Usl. Il servizio rappresenta il sesto punto di facilitazione digitale attivo sul territorio cittadino e nasce per offrire supporto ai cittadini nell’accesso e nell’utilizzo dei principali servizi digitali: dall’attivazione delle credenziali Spid all’uso del Fascicolo sanitario elettronico, fino all’orientamento generale nell’utilizzo delle piattaforme online della pubblica amministrazione.
«Con l’apertura di questo nuovo sportello – sottolinea l’assessore allo Sviluppo e valorizzazione commerciale, marketing territoriale, servizi al cittadino e trasformazione digitale, Simone Fornasari – portiamo avanti un progetto pensato per accompagnare concretamente i cittadini in una fase storica in cui la digitalizzazione è un elemento centrale della vita quotidiana. Ringraziamo l’Ausl per aver accolto l’accordo di protocollo con il Comune: questo Punto rientra nel progetto Pnrr “Digitale Facile Emilia-Romagna”, crediamo sia fondamentale non dimenticare le categorie più fragili e chi ha bisogno di un accompagnamento nell’accesso ai servizi digitali. Grazie alla coprogettazione con il Consorzio SolCo, offriamo alla comunità strumenti e opportunità concrete per rispondere ai bisogni dei cittadini».
Il valore strategico dell’iniziativa è sottolineato anche dal direttore generale del Comune di Piacenza, Luca Canessa: «Si tratta dell’attivazione di un nuovo servizio che si inserisce nel solco di un lavoro che portiamo avanti da tempo. L’idea, come è noto, è quella di garantire a tutta la cittadinanza la presenza di punti di facilitazione, così da diffondere il più possibile una vera cultura digitale sul territorio. Farlo in un luogo così importante per l’attività sanitaria e amministrativa come l’Ausl significa incrociare esigenze fondamentali e rafforzare il servizio anche in ambiti particolarmente delicati».
Soddisfazione anche da parte dell’Azienda sanitaria. «In un mondo che corre sempre più veloce – evidenzia Marco Chiari, direttore amministrativo dell’Ausl di Piacenza – la tecnologia può essere un grande aiuto, ma talvolta anche una complicazione. Il compito degli enti pubblici deve essere quello di accompagnare i cittadini, soprattutto chi ha meno dimestichezza con questi strumenti, verso un utilizzo consapevole e accessibile. Ringraziamo il Comune per questa opportunità: la sinergia istituzionale è fondamentale per dare valore ai cittadini e al nostro lavoro. Abbiamo messo a disposizione i migliori spazi possibili e valuteremo il servizio nel tempo, ma si tratta di un’iniziativa di grande utilità».
Un aspetto determinante è rappresentato dalla collocazione dello sportello. «Piazzale Milano è uno dei principali poli cittadini per la presa in carico sanitaria – spiega Stefano Fugazzi, direttore del Servizio per l’accesso e relazioni con l’utenza – ogni giorno transitano qui tra le 500 e le 600 persone, comprese persone anziane, straniere e con fragilità. Avere uno sportello che supporti l’utenza nella gestione dei servizi digitali è per noi un risultato imprescindibile. Questo tipo di supporto aiuta anche a decongestionare i flussi agli sportelli e contribuisce a far crescere le competenze digitali della cittadinanza».
Dal punto di vista operativo, il ruolo del Consorzio SolCo è centrale. «La coprogettazione con il Comune sta funzionando molto bene – afferma Giacomo Gnocchi, coordinatore del servizio Digitale facile e responsabile Area welfare e innovazione sociale del Consorzio SolCo – Questo nuovo sportello in Ausl è un punto nevralgico, pensato per offrire un servizio immediato di facilitazione digitale ai cittadini. Parallelamente stiamo sviluppando percorsi formativi, come quelli che coinvolgono circa un migliaio di studenti dell’Isii Marconi, e che proseguiranno anche con altre realtà del territorio».