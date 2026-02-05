Ausl, attivo a piazzale Milano il nuovo punto Digitale facile: “Pensato per accompagnare concretamente i cittadini”

La rete dei punti Digitale facile presenti a Piacenza si arricchisce del nuovo sportello alla Casa della Comunità di piazzale Milano aperto nelle mattinate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13, grazie a una convenzione tra l’Amministrazione comunale e l’Azienda Usl. Il servizio rappresenta il sesto punto di facilitazione digitale attivo sul territorio cittadino e nasce per offrire supporto ai cittadini nell’accesso e nell’utilizzo dei principali servizi digitali: dall’attivazione delle credenziali Spid all’uso del Fascicolo sanitario elettronico, fino all’orientamento generale nell’utilizzo delle piattaforme online della pubblica amministrazione.

«Con l’apertura di questo nuovo sportello – sottolinea l’assessore allo Sviluppo e valorizzazione commerciale, marketing territoriale, servizi al cittadino e trasformazione digitale, Simone Fornasari – portiamo avanti un progetto pensato per accompagnare concretamente i cittadini in una fase storica in cui la digitalizzazione è un elemento centrale della vita quotidiana. Ringraziamo l’Ausl per aver accolto l’accordo di protocollo con il Comune: questo Punto rientra nel progetto Pnrr “Digitale Facile Emilia-Romagna”, crediamo sia fondamentale non dimenticare le categorie più fragili e chi ha bisogno di un accompagnamento nell’accesso ai servizi digitali. Grazie alla coprogettazione con il Consorzio SolCo, offriamo alla comunità strumenti e opportunità concrete per rispondere ai bisogni dei cittadini».

Il valore strategico dell’iniziativa è sottolineato anche dal direttore generale del Comune di Piacenza, Luca Canessa: «Si tratta dell’attivazione di un nuovo servizio che si inserisce nel solco di un lavoro che portiamo avanti da tempo. L’idea, come è noto, è quella di garantire a tutta la cittadinanza la presenza di punti di facilitazione, così da diffondere il più possibile una vera cultura digitale sul territorio. Farlo in un luogo così importante per l’attività sanitaria e amministrativa come l’Ausl significa incrociare esigenze fondamentali e rafforzare il servizio anche in ambiti particolarmente delicati».

Soddisfazione anche da parte dell’Azienda sanitaria. «In un mondo che corre sempre più veloce – evidenzia Marco Chiari, direttore amministrativo dell’Ausl di Piacenza – la tecnologia può essere un grande aiuto, ma talvolta anche una complicazione. Il compito degli enti pubblici deve essere quello di accompagnare i cittadini, soprattutto chi ha meno dimestichezza con questi strumenti, verso un utilizzo consapevole e accessibile. Ringraziamo il Comune per questa opportunità: la sinergia istituzionale è fondamentale per dare valore ai cittadini e al nostro lavoro. Abbiamo messo a disposizione i migliori spazi possibili e valuteremo il servizio nel tempo, ma si tratta di un’iniziativa di grande utilità».

Un aspetto determinante è rappresentato dalla collocazione dello sportello. «Piazzale Milano è uno dei principali poli cittadini per la presa in carico sanitaria – spiega Stefano Fugazzi, direttore del Servizio per l’accesso e relazioni con l’utenza – ogni giorno transitano qui tra le 500 e le 600 persone, comprese persone anziane, straniere e con fragilità. Avere uno sportello che supporti l’utenza nella gestione dei servizi digitali è per noi un risultato imprescindibile. Questo tipo di supporto aiuta anche a decongestionare i flussi agli sportelli e contribuisce a far crescere le competenze digitali della cittadinanza».

Dal punto di vista operativo, il ruolo del Consorzio SolCo è centrale. «La coprogettazione con il Comune sta funzionando molto bene – afferma Giacomo Gnocchi, coordinatore del servizio Digitale facile e responsabile Area welfare e innovazione sociale del Consorzio SolCo – Questo nuovo sportello in Ausl è un punto nevralgico, pensato per offrire un servizio immediato di facilitazione digitale ai cittadini. Parallelamente stiamo sviluppando percorsi formativi, come quelli che coinvolgono circa un migliaio di studenti dell’Isii Marconi, e che proseguiranno anche con altre realtà del territorio».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy