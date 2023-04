Quartiere Roma passato al setaccio. Tra lavoratori irregolari e carenze igieniche sospese tre attività e sanzioni per oltre 10 mila euro

Controlli congiunti tra polizia, polizia locale, vigili del fuoco e Ausl all’interno di locali e negozi del quartiere Roma: nello specifico piazzale Roma, via Colombo e zona stazione. Il monitoraggio è scattato nel pomeriggio di ieri. I partecipanti all’azione si sono suddivisi gli incarichi e, in base alle proprie competenze, hanno passato al setaccio le attività della zona.

I vigili del fuoco hanno verificato il corretto funzionamento di dispositivi di sicurezza, uscite di sicurezza, conformità dei locali e quant’altro. I sanitari dell’Ausl hanno concentrato la propria attenzione sugli alimenti destinati ai clienti e sulle condizioni igienico-sanitarie, la polizia locale ha verificato pratiche amministrative e rispetto dei regolamenti, mentre la polizia di Stato ha identificato i clienti presenti in quel momento.

Nel pomeriggio del 30 marzo è stato disposto con ordinanza del Questore un servizio di controllo straordinario del territorio in base a quanto concordato in sede di CPOSP, con l ‘ausilio dell’ RPC di Reggio Emilia, della Polizia Locale, dei Vigili del fuoco, Asl e Ispettorato del lavoro. I controlli hanno portato alla sospensione immediata di tre attività in più una quarta è stata diffidata a produrre documentazione entro la giornata odierna ed ha provveduto come di seguito indicato.



Macelleria sita nei pressi di piazzale Roma : disposta sospensione immediata dalla ASL per sporcizia nell’esercizio. La Polizia Locale ha fatto ispezione e ha adottato i seguenti provvedimenti: sanzione per mancata esibizione dei prezzi e diffida per revisione delle bilancia ed accertamenti per licenza di vendita di prodotti non alimentari.



Bar nei pressi di Piazzale Roma: attività sospesa da parte dell’ Ispettorato del lavoro poiché sorpresa lavoratrice non in regola; attività sospesa per il tempo necessario a regolarizzare la posizione. La Polizia Locale ha fatto ispezione e si riserva sanzioni per occupazioni di suolo pubblico e regolarità amministrativa delle telecamere.



Market etnico in Via Colombo: l’ Asl ha effettuato sanzioni per violazioni igienico sanitarie.

La Polizia Locale ha fatto ispezione ed ha emesso sanzioni per mancata esposizione prezzi; inoltre, sono in corso accertamenti per mancata Scia, per beni non alimentari, mancata esibizione del divieto di fumo.

I vigili del fuoco hanno altresì constatato irregolarità degli impianti elettrici, della cartellonistica di emergenza e degli estintori portatili.

Market etnico (zona stazione, davanti al centro commerciale Faxhall): attività sospesa dalla ASL per 15 giorni per gravi violazioni igienico sanitarie (presenti blatte, insetti striscianti e non vi era tracciabilità della merce, nello specifico carne di capra) Effettuato inoltre sequestro amministrativo della carne. La Polizia Locale ha fatto ispezione ed irrogato sanzioni per mancata esposizione prezzi, mancate etichette in italiano. I Vigili del Fuoco hanno effettuato diffida a mettersi in regola in quanto riscontrate violazioni in materia di anti incendio, nessuno dei lavoratori/soci aveva corso anti-incendio.

Ulteriore market etnico (in zona stazione): la ASL ha effettuato una diffida a produrre documentazione entro la data odierna. La Locale ha fatto ispezione ed ha irrogato sanzioni per mancata esibizione divieto di fumo e mancata esposizione dei prezzi. Ispettorato del lavoro ha effettuato delle sanzioni per un lavoratore irregolare.

Si segnala inoltre che durante il servizio la polizia locale ha elevato due sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada.

Tutti i controlli sono stati assicurati dalla presenza del reparto prevenzione Crimine, che nelle fasi di ispezione procedevano ad ulteriore attività di identificazione dei presenti e degli avventori: identificate 55 persone.

Il servizio nel complesso ha consentito di rilevare diverse violazioni relative alla igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro con lo scopo di consentire ai titolari di mettersi in regola in base alla normativa di riferimento. Sono state elevate sanzioni per un totale complessivo per euro 10.100.

Anche nelle prossime settimane la Questura disporrà ulteriori servizi straordinari con il concorso delle altre Forze di Polizia e di tutti gli altri Enti coinvolti in altre zone della città e in altri esercizi commerciali, allo scopo di verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavori, tutela dei lavoratori igiene e salute, nonché il possesso delle autorizzazioni di Polizia previste per le attività di riferimento.