Dal 7 al 12 agosto la quinta edizione di Confluenze Festival nel segno della gentilezza

“La gentilezza nasce con un grazie”, parte da qui la quinta edizione di Confluenze Festival, l’appuntamento biennale che unisce la comunità della Val Tidone e della Val Luretta, tra Emilia e Lombardia, in una serie di eventi e di appuntamenti legati da un unico filo conduttore. “Quest’anno – racconta Azzurra Zanoli, che coordina il festival – il tema che è stato individuato è quello della gentilezza, declinata in tutte le sue forme, modi e maniere e che parte da una parola semplice ma carica di significato ‘Grazie’”. Proprio per lanciare questo messaggio e prepararsi il festival, stanno spuntando in tutta la valle cartelli con la scritta ‘grazie’ – creata da Fabrizio Sclavi insieme agli ospiti del Centro socio riabilitativo Emma Serena – che accompagneranno i tanti eventi della settimana dal 7 al 12 agosto (con alcune anticipazioni).

Quinta edizione di Confluenze Festival

“E’ un programma intenso e affascinante – continua Zanoli – nato dal confronto con le tante realtà del territorio, a partire dall’Associazione LaValtidone che da oltre 20 anni si occupa di promozione del territorio, e dalla Pro Loco di Castel San Giovanni con l’inesauribile Sergio Bertaccini. Ma il primo grazie va a tutti coloro che stanno collaborando a questo evento, come Giovannella Fugazza che ci ospita oggi nello splendido Castello di Luzzano e Fabrizio Sclavi che ci ha regalato fantastiche idee e spunti”.

La presentazione ufficiale di Confluenze Festival, che si è svolta come detto nella corte interna della tenuta di Luzzano, ha avuto come prologo la biciclettata organizzata dalla Pro Loco di Castello in mattinata per le strade della Val Tidone e Val Luretta e l’incontro con il Dott. Gianni Civardi che ha intrattenuto gli ospiti sul tema della gentilezza, con approfonditi rimandi storici, curiosità e aneddoti che hanno declinato il tema dal cibo al mondo animale, dalla letteratura alla storia.

‘Come Pro Loco siamo molto contenti di partecipare con i nostri soci alla realizzazione di questo festival che è uno straordinario modo di stare insieme e di indagare i sentimenti umani – ha commentato Bertaccini -. Quest’anno il tema della gentilezza è di fondamentale valore ed è un messaggio di grande forza per tutti noi. L’invito a tutti è di partecipare ai tanti eventi della settimana del festival e di convivere queste meravigliose esperienze’.

Dopo i saluti della padrona di casa, Giovannella Fugazza e di Fabrizio Sclavi, artista e pensatore, che ha ricordato l’elaborazione di pensiero alla base del festival, Azzurra Zanoli ha dato appuntamento ai tanti eventi della rassegna il cui calendario dettagliato è consultabile sul sito www.confluenze.net/confluenze-festival. Il tutto prima di concedersi un ristoratore aperitivo con l’acqua di Lu, un rinfrescante cocktail a base di vino della tenuta di Luzzano.

Gli attori del programma Confluenze Festival sono tanti, coordinati dall’associazione LaValtidone e comprende tutti i comuni interessati dalle varie attività e tantissime associazioni per promuovere la nuova economia di vallata.