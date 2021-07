Sonia, morta per un tumore: dai colleghi una raccolta fondi per permettere alla figlia di diventare medico

Muore a causa di un tumore e i colleghi lanciano una raccolta per la ricerca e per permettere alla figlia di diventare medico.

“Sonia teneva moltissimo a vedere realizzato il sogno di sua figlia Elisa di diventare medico e a supportare la ricerca scientifica dell’Istituto Europeo Oncologico di Milano. Tramite questa raccolta fondi e come colleghi di Lyreco vogliamo dare il nostro contributo nella realizzazione di ciò che più stava a cuore a Sonia”.

La solidarietà in ricordo della donna di San Giorgio Piacentino (Piacenza) scomparsa lo scorso 15 maggio non si è fatta attendere, dato che le donazioni della campagna partita su GoFundMe hanno superato i 13mila euro.

“La mamma è sempre stata una donna molto tenace – scrive Elisa – Ha lavorato, tra una chemio e l’altra, fino al 1 Marzo. La cosa che ho sempre apprezzato di lei – prosegue – era la sua capacità di sorridere nonostante la sofferenza a cui questa malattia ha condannato noi e lei in primis. Non ha mai mollato, era sempre pronta ad aiutare tutti, anche se era lei la prima che doveva essere aiutata”.

“Ha sempre voluto che io mi realizzassi – aggiunge – La mia scelta della facoltà è indissolubilmente legata a lei, perché vorrei fare qualcosa per quelle persone, che come noi, hanno bisogno di qualche parola gentile anche se non c’è più niente da fare. Non si è mai preparati alla perdita – continua Elisa – nemmeno di fronte all’evidenza e noi non eravamo pronti a perdere la persona che occupava la metà del nostro cuore”.

La raccolta in memoria di Sonia è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/in-memoria-della-nostra-collega-sonia