Mercatino di Via Roma, raccolta in aiuto della popolazione Ucraina il 6 marzo

Mercatino di Via Roma, raccolta in aiuto della popolazione Ucraina domenica 6 marzo. In particolare sarà allestito un punto di raccolta ai Giardini Merluzzo per emergenza Ucraina. Raccoglieremo alimenti, medicinali e prodotti per l’infanzia che poi consegneremo lunedì a Nadya Vybodovska, promotrice dell’iniziativa, che controllerà che le merci pervengano al confine tra Polonia e Ucraina tramite corrieri di fiducia per poi essere smistate dove necessario.



Elenco del materiale urgente

ALIMENTI A LUNGA SCADENZA

pasta, riso, caffè, cioccolato, tonno, cibi in scatola

MEDICINALI

bende, garze, lacci emostatici, fili di sutura e materiale per fasciature, cerotti, disinfettanti, antidolorifici, pomate e spray contro le ustioni, antibiotici ad ampio spettro, antipiretici, analgesici

IGIENE E PRODOTTI PER L’INFANZIA

salviettine umidificate, carta igienica, bagnoschiuma, sapone, pannolini per bambini, traversine monouso, omogeneizzati, latte in polvere, biberon, ciucci, pannoloni per adulti

Sarà possibile raggiungere il punto di raccolta in auto transitando via Alberoni.

Mostra al mercatino di via Roma

All’interno del mercatino, In via Tibini è previsto l’allestimento della mostra di Paolo Guglielmetti. Si tratta di uno spaccato di una ventina di fotografie prese dalla mostra passata STUDIOLAVOROIMPEGNO.