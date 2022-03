“Forme e suoni in movimento” la mostra di Andrea Alkin Reggioli a Casa Clizia fino al 18 marzo

Venerdì 4 marzo 2022 con la mostra «Forme e suoni in movimento» dell’artista Andrea Alkin Reggioli a Casa Clizia in via Somaglia 12 a Piacenza, dopo il periodo di chiusura forzata, rinnovato nell’intento di sperimentare assieme a giovani artisti le evoluzioni delle forme e dei contenuti nel mondo contemporaneo.

Si tratta di un evento itinerante che occuperà il centro di Piacenza, con cinque tappe fondamentali: partenza dal parcheggio di Eataly, per seguire via pietro vago, dove si assisterà ad una 1° lettura; il pubblico potrà seguire verso l’Hotel Ovest e lì di fronte godere della 2° lettura; successivamente, lungo via imperatrice Angilberga si svilupperà la 3° lettura, prima di arrivare a Casa Clizia: i testi in oggetto saranno testi inediti di Clizia Tanoni, scritti dall’attrice scomparsa nel 2015, a Montreal, dove ha vissuto per diverso tempo negli ultimi anni della sua vita.

L’ultima tappa del percorso si conclude presso Casa Clizia, il luogo in cui si terrà la mostra “Forme e suoni in movimento” dell’artista Andrea Alkin Reggioli, a partire, appunto da venerdì 4 a venerdì 18 marzo 2022, con le seguenti scansioni di apertura: dal lunedì al venerdì su prenotazione ai numeri indicati; sabato e domenica dalle11:00 alle 19:00.

Per l’inaugurazione, dalle ore 20:00, sarà poi presentata una performance interpretata dalla danzatrice e performer Ornella Trespidi, che si calerà nei panni del una danzatrice dello spettacolo di danza Fundamentals, diretto dall’artista nel 2019 e rappresenterà uno dei concetti trattati nello spettacolo, ovvero, il processo del ragionamento. L’inaugurazione terminerà alle 21.30.»

Info e prenotazioni al 3331741885 o scrivendo a casaclizia@gmail.com