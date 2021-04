Raffaele Chiappa: “Ben vengano le riaperture, ma le condizioni non sono ottimali”. Lo spiega in diretta a Radio Sound il Presidente di Unione Commercianti Piacenza.

Il mondo della ristorazione e dei bar è ancora in protesta, nonostante la possibilità di aprire i locali in zona gialla a partire dal 26 aprile. In particolare perché una buona parte degli esercenti non ha la possibilità di esercitare all’aperto. “C’è ancora confusione – spiega Raffaele Chiappa – perché le condizioni fanno capire che l’obiettivo delle riaperture non è ancora raggiunto. Infatti non tutte le strutture hanno la possibilità di avere a disposizione un dehor all’esterno e anche quelle poche che lo hanno, a Piacenza meno del 50%, con queste temperature ancora basse non riusciranno sicuramente a ospitare i clienti. E’ una grande limitazione“.

Ci vuole un passo avanti?

“Sento parlare di proposte che possano allargare le maglie. In particolare mi sembra di buon senso quella legata alla possibilità di ospitare all’interno dei locali di conviventi e famiglie. Il tutto naturalmente con la massima cautela perché la salute viene prima di tutto“.

