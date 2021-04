“Per salvare l’economia del territorio è importante aiutare le imprese, soprattutto quelle che hanno subito maggiormente il peso delle restrizioni dovute alla pandemia come ristoranti e bar. Pertanto riteniamo di buon senso che, in vista delle riaperture programmate per il 26 aprile, possa essere consentito ai conviventi, siano coppie o famiglie, di consumare pranzi e cene all’interno di bar e ristoranti“. Lo chiede il capogruppo della Lega in Emilia-Romagna, Matteo Rancan.

“Si tratta di una proposta di buon senso che, da una parte consente alle famiglie di poter scegliere se consumare all’aperto o al chiuso il pranzo o la cena, dall’altro alle attività commerciali di poter aumentare i coperti o, qualora non abbiano la disponibilità di dehors, di poter comunque ritornare a lavorare. Alla luce di queste considerazioni, chiediamo pertanto al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, di appoggiare la nostra proposta”.