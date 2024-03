Ragazzina aggredita da un gruppo di coetanee in via XX Settembre

Ragazzina in coda davanti a un negozio, aggredita da alcune coetanee. I fatti sono accaduti alcuni giorni fa in via XX Settembre. Una giovanissima di 13 anni si trovava in fila per entrare all’interno di un negozio.

Improvvisamente un gruppo di ragazzine l’ha avvicinata: per motivi ancora da capire, una del gruppo avrebbe afferrato per il collo la 13enne per poi spintonarla a terra.

I carabinieri intervenuti sul posto, allertati da alcuni passanti e negozianti, hanno identificato le componenti del gruppetto. Altro che ragazzine: una di loro avrebbe addirittura 9 anni, la più “anziana” 13 anni.

Dal momento che la vittima dell’aggressione ha riportato solo una lieve ferita alla mano, le forze dell’ordine non potranno agire se non in seguito a una querela di parte che però pare non sia ancora arrivata. I genitori della ragazzina che materialmente ha aggredito la 13enne si sono offerti di chiedere scusa.