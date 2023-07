Rally – La navigatrice piacentina Debora Malvermi in gara a Bibbiena

Il 7-8 luglio si è tenuto il 43 Rally del Casentino con epicentro a Bibbiena. Terzo appuntamento dell’international rally cup, otto prove speciali cronometrate ed un percorso totale di 316.87km. L’equipaggio Giaquinto Giovanni in coppia con la navigatrice piacentina Malvermi Debora si è schierato al via con una vettura Renault Clio Rally5 curata da Rally Sport Evolution.

Un approccio iniziale cauto ed un tempo imposto che gli è stato assegnato sulla seconda prova speciale, da loro percorsa in trasferimento, rendono la prima giornata non del tutto proficua. Nonostante un’uscita nella seconda tappa, i meccanici sono stati superlativi permettendo loro di rientrare in gara senza nessuna penalità. La vettura era sicuramente migliorata rispetto alla precedente gara del Rally del Taro. Grazie alle regolazione apportate con il team, il tutto gli ha permesso maggiore confidenza ed una bella progressione durante le giornate di gara.

Chiudono sulla pedana di arrivo soddisfatti dei miglioramenti e con un gran sorriso.

