Volley, Serie B – Mattia Bertuzzi chiude il reparto centrale della Canottieri Ongina

Un centrale piacentino per la Canottieri Ongina. La società del presidente Fausto Colombi dà il benvenuto a Mattia Bertuzzi, che alimenta il roster giallonero che parteciperà alla prossima serie B maschile.

Nato l’8 marzo 1994 a Fiorenzuola e originario di Piacenza, è alto un metro e 92 centimetri ed è maturato nelle giovanili del Copra Piacenza, prima di intraprendere le esperienze a Castel San Giovanni, Busseto, Cappu Volley (con coach Bruni e per una stagione con il ds Donato De Pascali) e Libertas San Polo, maturando avventure in serie B e C.

Le parole del ds Donato De Pascali

“Mattia Bertuzzi è un ragazzo piacentino a mio avviso fra i più talentuosi delle penultime generazioni. Riusciamo ad averlo con noi solo ai margini del suo prime, perché in Canottieri Ongina era ed è richiesto un carico di lavoro che non si sovrapponeva con gli impegni professionali che il ragazzo doveva gestire. È comunque sempre stato attivo e oltre a campionati regionali ha potuto anche disputare in ogni caso stagioni in serie B per cui pensiamo che con lui, il capitano Beppe De Biasi e “Ousse” andiamo a completare un pacchetto di centrali ben assortito con caratteristiche ed attributi di buona qualità”.

Le parole di Bertuzzi

“Ho deciso di provare nuovamente a rimettermi in gioco in una delle ultime stagioni della mia carriera; in passato, impegni di lavoro non mi permettevano di giocare a questi livelli, ora riesco a incastrare meglio le due cose. Giocare la serie B “in casa”, oltrettutto, è un motivo di orgoglio e dalle nostre parti un’occasione difficile da avere. Le mie caratteristiche? Penso di essere un centrale abbastanza equilibrato, forse più da muro che da attacco. Mi aspetto di disputare un buon campionato e di farlo al vertice. Mi ha fatto piacere anche essere stato contattato da coach Bruni che avevo già avuto come allenatore”.

