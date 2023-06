Minaccia la commessa e fugge coi soldi, rapina in un negozio di via XX Settembre

Rapina in un negozio in pieno centro. I fatti sono accaduti intorno alle 19,30 di oggi, giovedì primo giugno, nella boutique di abbigliamento Falconeri. Considerato l’orario, il negozio era ormai in chiusura e all’interno era presente solo una commessa.

A un certo punto un uomo è entrato nel negozio e ha iniziato a minacciare la donna intimandole di consegnare i soldi dell’incasso. Ricevuto quanto richiesto il soggetto si è allontanato. La dipendente ha chiamato la polizia subito dopo e gli agenti, giunti sul posto, hanno effettuato alcune ricerche in zona nella speranza di rintracciare il malvivente. Purtroppo ricerche senza esito.

E’ la seconda rapina avvenuta in pieno centro. Solo l’11 maggio scorso due uomini avevano preso di mira il negozio Vodafone sul Corso.