Biglietti omaggio Gran Galà Amici del Cuore. Al Teatro Municipale di Piacenza l’8 febbraio

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo Gran Galà Amici del Cuore in programma domenica 8 febbraio 2026 al Teatro Municipale di Piacenza.

Il Teatro Municipale di Piacenza si raggiunge facilmente in 13 minuti dal casello autostradale di Piacenza.

Gran Galà Amici del Cuore

“Musica e cabaret d’autore” con

Gemelli di Guidonia, Raul Cremona, Dado, Scintilla Fubelli, Pizzocchi, Migone, Sgrilli, Impastato e Max Cavallari! Le note di Matteo Bensi, Zuraski Band e New Sister Gospel Choir. Ospite d’onore Massimo Boldi! Presentano Gianluca De Angelis e Melita Toniolo.

Teatro Municipale Piacenza

Domenica 8 febbraio 2026 – ore 16:00

Domenica 8 febbraio, il Teatro Municipale di Piacenza ospita il “Gran Galà Amici del Cuore”, un grande evento che unisce musica dal vivo, cabaret d’autore e solidarietà, con la partecipazione straordinaria di Massimo Boldi.

A partire dalle 15.30, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo unico nel suo genere, capace di coniugare divertimento intelligente, grandi interpreti della comicità italiana e momenti musicali di forte impatto emotivo.

maggiori info

