Ancora in azione i rapinatori dei Rolex, due casi in poche ore

Ancora in azione i rapinatori dei Rolex. Dopo i casi avvenuti nelle settimane scorse, si registrano altri due colpi. Entrambi sono avvenuti domenica scorsa, a distanza di alcune ore l’uno dall’altro. Nel primo caso sono entrati in azione due uomini i quali avrebbero avvicinato un uomo con una scusa per poi strapparli l’orologio dal polso.

Rapine violente, durante le quali i malviventi aggrediscono con brutalità le proprie vittime nel tentativo di rubare i preziosi segnatempo. Stesso copione tra piazza Cavalli e via Emilia Pavese anche se nel secondo caso pare sia entrata in azione una coppia composta da un uomo e una donna.

Indagini sono in corso, affidate alla polizia: gli inquirenti stanno cercando di capire se i diversi episodi possano essere collegati.