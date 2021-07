Atletica Piacenza: grande esperienza a Tallinn per Casati e Nervetti

Si è conclusa a Tallinn l’avventura europea di Emma Casati ed Eleonora Nervetti. Le due portacolori dell’Atletica Piacenza convocate in nazionale per difendere i colori azzurri in occasione dei Campionati europei u20.

Eleonora ha espresso il suo potenziale nella batteria dei 200m femminili tenutasi venerdì 16 luglio, correndo la distanza in 24”71, tempo non troppo lontano dal suo primato personale di 24”22. L’atleta allenata da Giovanni Baldini ha raggiunto un grandissimo traguardo quest’anno, centrando l’obiettivo inaspettato dei Campionati europei con la nazionale italiana e arrivando a competere con le migliori interpreti nazionali delle discipline veloci.

Emma Casati ha corso un ottimo 5000m, riuscendo a confrontarsi alla pari con le migliori interpreti della specialità in Europa. Pur non riuscendo a replicare il proprio primato personale, Emma ha saputo difendersi molto bene, giungendo al termine della fatica con il tempo di 17’05”06.

Pur non essendo completamente soddisfatta, l’allieva di Giuliano Fornasari è riuscita ad esprimersi ad un ottimo livello, non lontano dal suo record personale di 16’57”50.

Le due giovanissime atlete, piacentine e biancorosse dell’Atletica Piacenza, hanno portato alti i colori della città e hanno avuto modo di fare un’importante esperienza che sarà in prospettiva fondamentale per il prosieguo della loro giovane e brillante carriera.Le gare internazionali contribuiscono alla crescita caratteriale e tecnica degli atleti e lascia ben sperare per il movimento piacentino, più vivo che mai grazie soprattutto all’eccellente lavoro del sodalizio biancorosso.