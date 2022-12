Rassegna Rido Sogno e Volo 2022-2023, Spettacolo di Circo Contemporaneo il 20 dicembre all’Open Space 360°.

BOA (Un salvagente per la felicità) – COMPAGNIA RASOTERRA

di e con Alice Roma e Damiano Fumagalli – Regia Juliette Hulot

Si può agire per sfiorare la felicità ? Come fare per lasciarla crescere e coglierla al volo? Boa è una riflessione, una serie di domande, il desiderio di non diventare grandi mai, per continuare a crescere.

Istanti di puro sentimento ma anche stati d’animo movimentati, in movimento. La felicità nonostante tutto, la felicità dell’attesa e quella della meta. Felicità da non afferrare, ma da godere.

La felicità da trovare per sé e intorno a sé. Ognuno la sua, al confine con quella degli altri. Una sfida a far sfregare i confini del benessere personale con quello altrui. BOA è un tentativo di far sentire felicità, sorprendersi nella felicità. Ma la felicità cos’è? a cosa serve? eppure ci serve.