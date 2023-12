Piacenza – Castellanzese 1-0 Del Dotto decide il match. Rossini: “Vincere queste partite ci deve dare maggiore autostima”- AUDIO

Il Piacenza, dopo il pareggio esterno con la Clivense, fa il suo dovere e supera di misura la Castellanzese al “Garilli”. I biancorossi dominano letteralmente il primo tempo, costringendo i neroverdi nella loro metacampo per quasi tutta la frazione. Al 7′ Ndoye colpisce la traversa, al 21′ Recino va vicinissimo al gol.

La rete che decide la partita arriva al 22′: un calcio d’angolo dalla sinistra vede protagonista negativo il portiere avversario Spada. L’uscita a vuoto è un regalo troppo grande per Del Dotto che di testa insacca. 6 Minuti dopo c’è spazio per il debutto del giovane Napoletano, subentrato all’infortunato Iob. Nella ripresa il Piacenza cala i giri del motore, ma i lombardi non riescono più ad impattare. Rimane invariato il divario dalla capolista Arconatese, sempre a +8 rispetto ai piacentini. Domenica prossima gli uomini di Rossini saranno di scena in provincia di Bergamo per affrontare la Real Calepina.

Le formazioni:

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Del Dotto, Silva, Artioli, Bassanini, Corradi , Andreoli, Ndoye, D’Agostino, Recino. All Rossini.

Castellanzese (3-5-2 ): Spada, Compagnoni, Sassaro, Bernardi, Reggiori, Arrigoni, Mandelli, Ayokoue, Valsecchi, Colombo, Chiessa. All Scalise.

Primo tempo

Incomincia la partita con il Piacenza che andrà a battere per prima la palla con Recino.

7′: lancio di Andreoli a cercare Ndoye che approfitta dell’uscita sbagliata di Spada e cerca un pallonetto che finisce sulla traversa a portiere battuto.

10′: primo calcio d’angolo della partita battuto sulla testa di Silva che direziona la palla sul primo palo trovando la deviazione della difesa della Castellanzese.

22′: Gol Piacenza! Calcio d’angolo D’Agostino Spada non trattine e Del Dotto appoggia di testa la palla in porta, 1-0 Piacenza.

23′ : prima occasione della Castellanzese con un tiro di Sassaro che finisce abbondantemente sopra la traversa.

26′: splendido cross dalla destra di Andreoli, colpo di testa di Bassanini e fuori di poco.

28′: esordio di Napoletano al posto di Iob.

34′: ammonizione per Del Dotto per un fallo ai danni di Colombo.

35′: calcio di punizione per la Castellanzese, palla messa in mezzo da Arrigoni dove trova la deviazione di Mandelli che finisce alta sopra la traversa.

42′: calcio d’angolo conquistato dalla formazione di casa battuto direttamente sul portiere della Castellanzese.

45′ minuto: buona iniziativa della Castellanzese che prova con Sassaro un tiro dalla distanza finito non troppo distante dalla porta difesa da Moro.

Finisce il primo tempo con il risultato di 1-0 per il Piacenza, buona prima parte di gara che vede la squadra di casa colpire una traversa e trovare il vantaggio sfruttando un errore sull’uscita del portiere da calcio D’Angolo, gol di Del Dotto.

Secondo tempo

Incomincia il secondo tempo qua allo stadio Garilli di Piacenza, nessun cambio per le squadre.

47′: occasione per Ndoye che spedisce la palla di pochi metri sopra la traversa.

49′: Gol Castellanzese da calcio d’angolo che viene annullato per fallo su Moro.

54′: cambio per la Castellanzese, entra con il numero 7 Boccadamo esce con il numero 77 Valsecchi.

59′: cambio per il Piacenza esce con il numero 10 Corradi ed entra con il numero 16 Gerbaudo.

63′: altro cambio nelle file della Castellanzese, entra con il numero 14 Areco ed esce con il numero 16 Arrigoni.

66′: occasione Piacenza, tiro di Recino che viene fermato dal portiere in uscita.

72′: cambio Piacenza esce Recino con il numero 9 ed entra Marquez con il numero 90.

74′: cambio Castellanzese, esce con il numero 23 Ayokoue ed entra con il numero 25 Tirapelle.

76′: ammonizione per Marquez che si aiuta troppo con il braccio per andare a recuperare una palla in volo.

77′: altro cambio per la Castellanzese , entra con il numero 39 Vavassori ed esce con il numero 37 Bernardi.

79′: occasione sprecata da Gerbaudo che spedisce alto un pallone ricevuto ai limiti dell’area di rigore.

81′: cross dalla destra di Boccadamo, colpo di testa di Colombo che finisce di poco alla sinistra del palo.

82′: cross dalla sinistra di D’Agostino colpo di testa di Marquez e presa facile per Spada.

84′: prima ammonizione per la squadra della Castellanzese ai danni di Valvassori.

88′: cambio nella Castellanzese, entra Bigotto con il numero 11 ed esce con il numero 2 Compagnoni.

90′: 5 minuti di recupero.

90′: entra con il numero 3 Santella e esce con il numero 18 Ndoye.

93′: ultimo cambio per il Piacenza, esce Bassanini con il numero 37 ed entra con il numero 5 Tortelli.

94′: occasione Castellanzese, colpo di testa di Boccadamo che conduce la palla di pochi centimetri fuori dalla porta difesa da Moro.

95′: finisce la partita e Piacenza vince 1-0 grazie alla rete di Del Dotto al 22′ minuto. Piacenza – Castellanzese 1-0.

Il prepartita