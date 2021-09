Recine e Stern: schiacciatore e opposto della nuova Gas Sales Piacenza

Presentati questa mattina presso Pagani Geotechnical Equipment S.r.l. lo schiacciatore Francesco Recine, campione europeo con la Nazionale italiana e l’opposto Toncek Stern, vicecampione europeo con la Nazionale Slovena. Grande soddisfazione da parte di Pagani Geotechnical Equipment S.r.l. Gold Sponsor di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che riconferma la partnership iniziata nella stagione 2019/20.

Edoardo Pagani, Responsabile Geotechnical Equipment S.r.l.

“Siamo molto contenti di riconfermare la nostra partnership per il terzo anno consecutivo con Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.”

Lorenzo Bernardi, allenatore Gas Sales Piacenza

“Con l’arrivo di questi due giocatori confermiamo l’idea della squadra che abbiamo fortemente voluto e pensato durante questi mesi. Toncek Stern, nonostante la giovane età, è un giocatore con grandi qualità ed esperienza sia nazionale che internazionale. Francesco Recine, è un giocatore che può dare grandissimo apporto al gruppo. Avevamo già notato il suo potenziale, vederlo giocare in Nazionale è stata una bella conferma. Ora manca solo il settimo uomo in campo, il pubblico! Non vediamo l’ora di tornare al palazzetto in piena presenza.”

Francesco Recine, schiacciatore e neo campione europeo, ha parlato della sua esperienza con la Nazionale e dell’opportunità di poter giocare per Piacenza

“E’ stata una grande soddisfazione aver vinto la medaglia d’oro, la prima in assoluto per me. E sono entusiasta di giocare qui a Piacenza. Per me è una grande opportunità per poter crescere come giocatore. La squadra è seria e ambiziosa e spero di dare il mio contributo al gruppo. I miei compagni di reparto hanno molta più esperienza di me e spero di imparare molto da loro. Sono figlio d’arte ma i miei genitori non hanno mai fatto pressioni per seguire la loro strada.”

Toncek Stern, classe ’95, vicecampione d’Europa

“Per me è il quarto anno in Italia e sono molto felice di poter giocare a Piacenza. Il nostro roster è composto da giocatori molto forti, per me è una grande opportunità e porto il mio talento sperando di potermi ritagliare il mio spazio. Giocare con Francesco (Recine ndr) come compagno di squadra sarà più bello che averlo come avversario”.

Lo statunitense Aaron Russell torna in Italia dopo l’infortunio della scorsa stagione, al suo secondo anno a Piacenza

“Ho lavorato tutta l’estate per poter ritornare in campo, fisicamente mi sento bene. Ho voglia di scendere in campo e dare il meglio.”

Presentati inoltre altri due componenti dello staff biancorosso: Paolo Zambolin, scoutman con una carriera trentennale nella pallavolo a livello di club nazionali e internazionali e il Dottor Carlo Segalini, volto noto dello sport piacentino.

Dottor Carlo Segalini, medico sportivo

“Sono un grande appassionato di sport e arrivo dal mondo del calcio, ma non ho potuto dire di no alla chiamata di Hristo Zlatanov. Il mondo del volley è una bella sfida per me”

Paolo Zambolin, scoutman

“Sono molto contento di essere ritornato in Italia dopo molte esperienze all’estero. Quest’anno abbiamo uno staff di alto livello con il quale speriamo di regalare grandi soddisfazioni.”

Prossimo appuntamento domenica 3 ottobre alle 18.00, presso la Basilica di Sant’Agostino in Stradone Farnese 14 a Piacenza, è in programma la presentazione della squadra e dello staff.

Ospite d’eccezione l’attore e comico Maurizio Lastrico, che affiancherà il nostro speaker Nicola Gobbi.

Sarà possibile seguire in diretta streaming la presentazione 2021/22 digitando il link: https://www.facebook.com/editorialeliberta e https://www.facebook.com/gassalespiacenza