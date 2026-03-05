Crisi Europam, Albasi (Pd): “Dopo mesi di attenzione istituzionale torna il carburante in Valnure”

“La ripresa delle forniture di carburante agli impianti Europam di Ponte dell’Olio e della Valnure, dopo circa otto mesi di sospensione, rappresenta una notizia attesa e importante per il territorio”. Inizia così la nota di Lodovico Albasi, consigliere regionale del Pd.

LA NOTA DI LODOVICO ALBASI

“In questi mesi – dichiara il consigliere regionale Lodovico Albasi – ho seguito con grande attenzione la vicenda dei distributori rimasti senza rifornimento nelle nostre valli, portando con determinazione il problema all’attenzione della Regione attraverso interrogazioni e iniziative istituzionali, tra le quali il tavolo avviato da subito con il Vicepresidente della Regione Vincenzo Colla, i vertici aziendali e gli amministratori della nostra provincia, mantenendo un confronto costante con sindaci, gestori e con tutti i soggetti coinvolti”.

“La situazione ha creato disagi concreti per cittadini, lavoratori e imprese di un territorio che già vive le difficoltà tipiche delle aree interne”.

L’importanza del lavoro istituzionale

Secondo Albasi, la ripresa del servizio, seppur dovuta a una svolta nelle trattative tra Europam ed Eni per l’approvvigionamento di carburante, dimostra come il lavoro istituzionale, quando è serio e continuo, possa contribuire a creare le condizioni e a mantenere alta l’attenzione affinchè una criticità che colpisce un intero territorio non venga ignorata e possa trovare una soluzione nel rispetto delle dinamiche del libero mercato.

“Oggi – prosegue Albasi – la riattivazione delle consegne di carburante e la riapertura degli impianti rappresentano un segnale positivo. E’ il risultato di un percorso complesso che ha coinvolto imprese, istituzioni e territorio, e che dimostra come il ruolo delle istituzioni sia proprio quello di accompagnare e sostenere la ricerca di soluzioni quando emergono difficoltà che incidono sulla vita delle comunità locali”.

Il ruolo dei territori

Il consigliere regionale sottolinea inoltre il ruolo svolto dal territorio in questi mesi difficili. “Desidero ringraziare i gestori degli impianti, che sono stati tra i primi a subire le conseguenze della sospensione del servizio senza averne alcuna responsabilità, e le amministrazioni locali che hanno continuato a segnalare con determinazione il problema, anche attraverso il sottoscritto. Quando una comunità fa squadra e le istituzioni si fanno carico delle segnalazioni del territorio, è più facile mantenere aperti i canali di confronto e arrivare a soluzioni concrete”.

“Allo stesso tempo – aggiunge Albasi – questa vicenda richiama una riflessione più ampia. Le aree interne e montane sono spesso territori in cui il mercato fatica a garantire servizi in modo stabile: sono, di fatto, aree a possibile fallimento di mercato”.

“Rendere sostenibile la presenza di servizi essenziali”

“Per questo, apprezzando e sostenendo la scelta di Europam di investire fin dall’inizio in territori complessi e meno remunerativi come quelli della Valnure, è necessario creare condizioni che rendano più sostenibile la presenza di servizi essenziali. Il rischio che situazioni analoghe possano ripresentarsi, pur non auspicabile, esiste e va affrontato con politiche mirate. In questo senso, ad esempio, sarebbe opportuno aprire una riflessione seria sulla fiscalità dei carburanti nelle aree interne: una riduzione significativa delle accise potrebbe rappresentare uno strumento concreto per sostenere questi territori”.

“Considerando anche le promesse più volte dichiarate in campagna elettorale dal Governo Meloni e al momento non mantenute sul tema del taglio alle accise a livello nazionale, si potrebbe iniziare proprio a dare un segnale dalle aree interne, dove garantire servizi non è solo una questione economica ma di equità territoriale e sopravvivenza”.

“Il libero mercato ha certamente le sue dinamiche, ma le istituzioni hanno il dovere di vigilare, ascoltare i territori e attivarsi affinchè nessuna comunità resti senza risposte di fronte a problemi così rilevanti”.

