Referendum sulla giustizia: giovedì 19 marzo in Sant’Ilario i ministri Foti, Calderoli e Pichetto Fratin

Il centrodestra chiude la campagna sul territorio: giovedì 19 marzo all’Auditorium Sant’Ilario incontro con Foti, Calderoli e Pichetto Fratin.

La nota degli organizzatori

Si avvicina ormai al momento decisivo la campagna per il referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo, e il centrodestra piacentino rilancia con un appuntamento di primo piano a livello nazionale.

Giovedì 19 marzo alle ore 21, presso l’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza (Corso Garibaldi 17), si terrà un incontro pubblico dedicato alle ragioni del Sì, che vedrà la presenza di un parterre istituzionale di assoluto rilievo.

Interverranno infatti Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Una presenza di tale livello testimonia il peso politico che il centrodestra attribuisce alla riforma della giustizia, considerata uno dei passaggi più rilevanti della legislatura e una priorità per il rafforzamento dell’ordinamento istituzionale del Paese.

Accanto ai rappresentanti del Governo, porteranno il proprio contributo anche numerosi esponenti del territorio: Paola Galvani, Marcello Minari, Elena Murelli, Matteo Rancan e Giancarlo Tagliaferri, a conferma di un lavoro capillare che nelle ultime settimane ha coinvolto l’intera provincia con incontri pubblici e momenti di confronto.

Al centro della serata i contenuti della riforma, tra cui la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, il superamento del sistema delle correnti e il rafforzamento della terzietà del giudice, elementi che – secondo i promotori – rappresentano condizioni indispensabili per restituire equilibrio, trasparenza e fiducia nel sistema della giustizia.

L’appuntamento di Piacenza si inserisce dunque nella fase conclusiva della campagna referendaria, con l’obiettivo di informare i cittadini e favorire una partecipazione consapevole al voto.

Gli organizzatori sottolineano come il voto del 22 e 23 marzo rappresenti un passaggio cruciale: la partecipazione sarà determinante per accompagnare un percorso di riforma atteso da anni e per dare ai cittadini la possibilità di esprimersi direttamente su un tema centrale per la democrazia italiana.

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