Referendum sulla giustizia, le ragioni del sì con Polledri e Dossena

Questa mattina, al bar ‘SS 45’, il senatore Massimo Polledri e Maurizio Dossena hanno incontrato i cittadini per promuovere il Sì alla riforma costituzionale.

Un caffè con i sostenitori del Sì, un’occasione per discutere e condividere le ragioni di un voto importante.

“I temi per votare Sì sono davvero importanti”, hanno sottolineato i due esponenti del Comitato per il Sì. L’iniziativa ha riscosso grande successo, dimostrando l’interesse e l’attenzione dei cittadini per il futuro del nostro Paese

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy