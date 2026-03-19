Referendum sulla giustizia, le ragioni del sì con Polledri e Dossena

Questa mattina, al bar ‘SS 45’, il senatore Massimo Polledri e Maurizio Dossena hanno incontrato i cittadini per promuovere il Sì alla riforma costituzionale.
Un caffè con i sostenitori del Sì, un’occasione per discutere e condividere le ragioni di un voto importante.
“I temi per votare Sì sono davvero importanti”, hanno sottolineato i due esponenti del Comitato per il Sì. L’iniziativa ha riscosso grande successo, dimostrando l’interesse e l’attenzione dei cittadini per il futuro del nostro Paese