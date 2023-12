Corsa ai regali di Natale, Brugnoli di Federmoda Piacenza: “C’è un miglioramento, i clienti scelgono il negozio di fiducia” – AUDIO

Corsa ai regali di Natale, Gianluca Brugnoli di Federmoda Piacenza: “C’è un miglioramento, i clienti scelgono il negozio di fiducia”. L’esponente di Confcommercio lo ha detto a Radio Sound.

Nell’ultima settimana per acquistare i doni da mettere sotto l’albero, i segnali che arrivano dal territorio piacentino sono incoraggianti. “C’è un piccolo miglioramento negli acquisti del 3/4%. Questo significa che la gente ha, dopo il periodo legato al Covid, voglia di tornare soprattutto nei negozi. In particolare per avere un contatto diretto con il proprio esercente di fiducia”.

Quali sono le testimonianze che arrivano dai negozi piacentini in questo periodo?

Una delle cose più belle del nostro lavoro è la voglia dei cittadini di scegliere il negozio, oltre per l’acquisto, anche per fare una chiacchierata. E’ tornato il desiderio di avere il consiglio del proprio rivenditore di fiducia o occasionale. C’è anche la voglia di tornare a sorridere nei negozi, com’era una volta. Tra preoccupazioni e altro la gente cerca di svagarsi. Oltre alla maglieria, sempre molto gettonata come regalo, le persone spendono anche 5/10 minuti in più di tempo nel negozio. E questo un buon segno, almeno per la socialità.

Il negozio batte l’acquisto tramite il web

A parte i giovanissimi che, come dico io, nascono con il telefonino nella pancia, per fortuna abbiamo ancora voglia di socialità, per cui scegliamo il negozio. Soprattutto nel periodo natalizio, nella ricerca del regalo giusto. In particolare alle persone piace ancora provare, toccare e vedere cosa si compra per la persona amata o cara. Anche se il trend non riguarda più l’effetto sorpresa perché in molti prima di Natale portano il destinatario del regalo in negozio per fargli provare il capo. Soprattutto perché dopo Natale il cambio può essere fatto, ma la scelta è limitata.

Corsa ai regali di Natale, Brugnoli di Federmoda Piacenza: AUDIO intervista