Remigrazione, la lettera di un cittadino macedone: “Da straniero integrato ho partecipato al corteo, e non sono l’unico a favore”

“In qualità di cittadino macedone residente a Piacenza da tanti anni, con moglie e due figli, desidero intervenire nel dibattito che si è acceso in città dopo la manifestazione “Remigrazione e Riconquista”. Ho partecipato a questa iniziativa con convinzione, perché credo che proprio noi stranieri integrati e lavoratori siamo i primi a desiderare che vengano fatte rispettare con fermezza le leggi sull’immigrazione dello Stato italiano”. Così Stojan Madzov, cittadino macedone residente a Piacenza. Stojan ha partecipato alla manifestazione di sabato scorso e affida a questa nota una sua riflessione.
La nota di Stojan Madzov
Chi è irregolare o delinque non porta alcun valore aggiunto, anzi crea problemi nei quartieri in cui viviamo anche noi e genera preoccupazione per i nostri figli, che studiano e crescono in questa città.
Ritengo giusto che chi non rispetta le regole venga rimpatriato. Questa è una misura di giustizia e buon senso, non di discriminazione.
Scrivo questa lettera per testimoniare che ci sono stranieri che condividono la proposta di legge popolare sulla remigrazione. Chi la critica a priori, forse dovrebbe prendersi il tempo per leggerla davvero, senza generalizzare su chi vi ha partecipato. Io stesso ero in piazza insieme ad amici, senza nessun problema mai neanche lontanamente percepito, e sono felice di aver visto oltre mille persone, molte delle quali comuni ed alla loro prima manifestazione.