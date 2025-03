Dal cantiere di Piazza Cittadella spunta un reperto? La giunta: “Un tombino recente, nessuna interferenza con lo scavo”

Sembra davvero non esserci pace per il cantiere di Piazza Cittadella. In consiglio comunale emerge una nuova criticità. Durante gli scavi, infatti, sarebbero emerse tracce di un manufatto ancora di datazione incerta. Un manufatto che rientra nella porzione di cantiere sottolineata dalle carte del rischio archeologico. Il primo a farlo notare è stato Stefano Cugini, di Alternativa Per Piacenza.

“Questo manufatto che è emerso e poi è stato scoperto, nella foto è evidente che di questo si tratti, è già attenzionato dalla Sovrintendente. In buona sostanza, di che cosa si tratta? Perché peraltro casca proprio là dove le tavole della Geosystem, quelle dell’inizio degli anni 2000, indicavano la maggiore probabilità di ritrovamenti di reperti archeologici”.

Sulla stessa linea Fratelli d’Italia

Anche Sara Soresi, di Fratelli d’Italia, chiede delucidazioni in merito.

“Lo scavo in sostanza è stato fatto in mezzo alle porzioni 2 e 7 della cartina del rischio archeologico, quindi il rischio archeologico potrebbe esserci. Quindi anche io mi accodo appunto al cCugini e chiedo se riuscite a dirci qualcosa di quanto emerso”.

Le rassicurazioni della giunta

Secondo l’assessore Matteo Bongioni il ritrovamento, che ricordiamo è ancora da datare con precisione, non dovrebbe intaccare i lavori.

“Rispetto all’attività di scavo in essere e al ritrovamento presunto di un manufatto: sì, è un tombino di circa 50 cm quadrati di volume a una profondità di circa 50 cm che raccoglie le acque e i pluviali delle ex scuderie di Maria Luigia. Nel senso che il tracciato delle acque del tetto ha poi una canalizzazione sottostante. Questo manufatto in mattoni, di cui adesso non riesco a dare un’età certa, ha una piastra di calcestruzzo quindi è abbastanza recente. Ovviamente la cosa è stata monitorata dalla Supervisione archeologica. Peraltro, non dovrà essere rimosso perché nel posizionamento della traccia per lo spostamento della fogna non dovrebbe essere insistente con il posizionamento, quindi lo scavo dovrebbe fermarsi lì”.