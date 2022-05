Elezioni comunali, Riccardo Palmerini in corsa tra le fila di Forza Italia

In vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno, per il rinnovo del Consiglio Comunale di Piacenza, Forza Italia si arricchisce dell’esperienza di un politico piacentino con oltre trent’anni di attivismo alle spalle nell’ambito del centro-destra.

A sostegno della candidatura alla carica di Sindaco di Patrizia Barbieri, infatti, nel “partito azzurro” del Presidente Silvio Berlusconi sarà in lista anche Riccardo Palmerini, già Consigliere comunale e successivamente capogruppo del Centrodestra al Comune di Pontenure.

Palmerini è entrato da qualche settimana nella famiglia piacentina di Forza Italia dopo una lunga militanza in Alleanza Nazionale e, successivamente, in Fratelli d’Italia.

“La mia anima politica – precisa Palmerini – è da sempre quella del Centrodestra e il recente invito rivoltomi dagli amici di Forza Italia, oltre a onorarmi, mi permette di continuare quelle battaglie politiche e culturali nel segno della libertà, che hanno costantemente caratterizzato il mio operato e la mia militanza. Ho sempre inteso la politica come impegno al servizio della comunità e del bene comune, spinto e motivato dall’obbligo morale di dare risposte a chi non ha voce e di adoperarmi per trovare soluzioni alle problematiche quotidiane che affliggono la nostra società, con particolare attenzione rivolta alle fasce di popolazione più deboli e bisognose, purtroppo sempre più ampie. Forza Italia mi offre la possibilità di continuare a lavorare per questi obiettivi permettendomi di fare politica da uomo libero, proprio nel segno di quella libertà che è da sempre un valore e segno distintivo del partito fondato dal Presidente Berlusconi. Ringrazio i dirigenti azzurri piacentini, in particolare Patrizio Losi, Gabriele Girometta, Leonardo Bersani e Andrea Pugni per la disponibilità e l’attenzione nei miei confronti, e l’amico Maurizio Gasparri, con il quale ho condiviso la mia gioventù politica, che si è adoperato per il mio ingresso in Forza Italia. Faccio mio il motto coniato da Gabriele D’Annunzio: Memento audere semper (“Chi ha la consapevolezza delle proprie convinzioni, osa sempre”)

Senatore Maurizio Gasparri, responsabile enti locali di Forza Italia: “Sono molto contento della decisione di Riccardo Palmerini di candidarsi a Piacenza per le elezioni comunali a sostegno del sindaco Patrizia Barbieri nella lista di Forza Italia. Avevo incontrato, nei giorni scorsi, Riccardo a Piacenza, insieme ai dirigenti locali di Forza Italia, e l’avevo invitato con calore a fare questa scelta. Conosco Riccardo da molto tempo e abbiamo condiviso un ‘intenso percorso politico da ragazzi, ma siamo sempre rimasti in contatto e l’ho sempre incontrato a Piacenza e altrove in occasione di numerose iniziative. Ne conosco la serietà e l’impegno politico e sarò al suo fianco nel corso della campagna elettorale che dobbiamo vincere all’insegna della coerenza e dell’unità del centro destra, valori premianti e vincenti”