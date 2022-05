Avviato il primo progetto di “edicola sociale”, nuova vita per lo storico chiosco di Via Genova

L’Ippogrifo ha recentemente rilevato il chiosco edicola di Via Genova (di fronte al liceo scientifico “Respighi”) chiuso da tempo, e ha deciso, grazie alla collaborazione de “La Matita Parlante – Associazione Ragazzi Autistici” e del Dipartimento di Salute Mentale della AUSL di Piacenza, di avviare il primo progetto di “edicola sociale” nella nostra zona.

Insieme con un operatore di esperienza nel settore del commercio al dettaglio e, all’inizio anche con un educatore de “la Matita Parlante”, svolgeranno attività di tirocinio formativo due ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico.

Michele e Stefano, questi i loro nomi, sono stati già coinvolti nella fase di preparazione dell’attività, tanto che è stata loro la scelta del nome L’Edicola degli Abbracci Sociali.

L’inaugurazione è prevista sabato 7 maggio alle ore 11 30.

L’obiettivo del progetto Edicola Sociale

-riprendere la fornitura di un servizio sul territorio (l’Edicola in questione infatti è stata un punto di riferimento per i cittadini per vari decenni)

e soprattutto

-dare una possibilità concreta di lavoro a ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico attraverso attività di tirocinio formativo.

Oltre a svolgere i normali servizi di un’edicola, quali rivendita di quotidiani, riviste, piccoli giocattoli e caramelle, L’edicola degli Abbracci Sociali avrà a disposizione le pubblicazioni de “La Matita Parlante” e organizzerà eventi pubblici di presentazione di libri e di sensibilizzazione sulla disabilità.