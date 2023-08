Si aggira in modo sospetto tra le volanti durante un intervento, gli agenti lo fermano: era ricercato.

Nella giornata di ieri le Volanti della Questura di Piacenza hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione pendente a carico di un cittadino italiano, senza fissa dimora, rintracciato in centro. Nello specifico, gli agenti, impegnati per un altro intervento, hanno notato l’uomo aggirarsi in modo sospetto attorno alle vetture di servizio.

Una volta identificato, gli operatori hanno appurato che nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Piacenza. La condanna riguarda un cumulo di pena per reati contro il patrimonio. Terminati gli atti, i poliziotti hanno condotto l’uomo alle Novate.