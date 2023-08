Nel cantiere un lavoratore in nero e uno senza permesso di soggiorno, impresa sospesa e titolare denunciato

Un lavoratore senza permesso di soggiorno ed un altro assunto “in nero”, sospesa l’attività imprenditoriale e comminate sanzioni ed ammende per quasi 10mila euro.

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza, dopo l’accesso in un cantiere edile e a conclusione di tutto l’iter ispettivo, hanno denunciato il titolare 44enne di una società edile, con sede legale in provincia di Lodi, ma con una sede operativa in via Cipelli a Piacenza.

L’uomo avrebbe occupato un lavoratore straniero senza permesso di soggiorno. Questo, inoltre, durante l’accesso ispettivo stava operando sul ponteggio che era in allestimento utilizzando una scala metallica a mano di accesso non adeguatamente fissata alla base e sui montanti superiori.

Per l’uomo stesso è scattata la sanzione per aver occupato “in nero” altro lavoratore su cinque dipendenti con conseguente adozione del provvedimento si sospensione dell’attività imprenditoriale. I carabinieri hanno inoltre elevato ammende pari a circa 620 euro e comminate in totale sanzioni amministrative pari a 9.320 euro.