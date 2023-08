Rissa in via Roma di alcuni giorni fa: “Scontro tra gang pakistane”. Sei denunce e DASPO urbani

Sei persone denunciate, per loro anche DASPO urbano. Sono gli esiti della rissa avvenuta alcuni giorni fa in via Roma. Ad affrontarsi erano state “due gang pakistane”, come riferisce la polizia. I sei devono rispondere di rissa aggravata lesioni personali aggravate e minaccia.

Per loro, dunque, oltre alla denuncia, anche la misura di prevenzione DASPO WILLY, emessa dal questore. La misura prevede il divieto per la durata di due anni di accedere all’interno dell’attività commerciale sita in Via Roma a Piacenza, nella quale si sono verificati i fatti, nonché di accedere a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento per la somministrazione di viveri e bevande ubicati in Piacenza nelle vie: via Roma, via Pozzo, via Alberoni, via Capra, via Scalabrini, via Colombo, via Bolzoni, via Calciati, P. le Roma e P.le Libertà o comunque stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.