“Un uomo sospetto ai giardini” e intervengono i carabinieri: doveva essere in carcere, arrestato

Aveva violato il divieto di dimora in Lazio e Toscana e il giudice disponeva la custodia in carcere.

Nel primo pomeriggio di giovedì 18 dicembre, i carabinieri del Radiomobile di Piacenza sono intervenuti nei pressi dei giardini di via Lotario Tomba, a Piacenza, a seguito della segnalazione di un cittadino residente nella zona, che aveva notato la presenza sospetta di una persona seduta su una panchina nelle adiacenze della propria abitazione.

La segnalazione si inseriva in un contesto di frequente via vai di giovani non residenti nell’area, circostanza che aveva fatto ipotizzare una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Giunto sul posto, l’equipaggio ha individuato la persona segnalata, seduta su una panchina. Hanno fermato lo straniero e lo hanno accompagnato presso la caserma di via Beverora per più approfonditi accertamenti sulla sua identità.

Il 28enne aveva dichiarato le sue generalità ma non aveva un documento di riconoscimento da presentare.

Dai riscontri effettuati tramite la banca dati è emerso che il giovane, più volte in passato era stato inserito con generalità diverse, poi ricondotte a un’unica identità.

A suo carico, infatti, è emerso un provvedimento di misura cautelare in carcere, emesso dalla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Roma, in data 13 novembre 2025, in sostituzione del precedente divieto di dimora nelle Regioni Lazio e Toscana.

Il 28enne è stato tratto in arresto, e dopo le formalità di rito trasferito presso la casa circondariale le novate di Piacenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

