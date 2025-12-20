Formazione continua e capillare, a dicembre la Croce Rossa investe sull’aggiornamento dei volontari

Anche nel mese di dicembre la Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza ha confermato il proprio impegno costante nella formazione e nell’aggiornamento dei volontari, promuovendo momenti di crescita professionale e confronto tecnico in diverse Unità Territoriali della provincia, non solo nel capoluogo ma anche nelle aree più decentrate.

Nel corso del mese si sono svolti due corsi di aggiornamento TSSA (Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza), uno presso l’Unità Territoriale di Pianello Val Tidone e uno a San Nicolò, coinvolgendo numerosi volontari impegnati quotidianamente nei servizi di emergenza e trasporto sanitario. Momenti formativi fondamentali per mantenere elevati standard operativi, aggiornare le procedure e rafforzare il lavoro di squadra.

Un sentito ringraziamento va ai trainer che hanno curato e organizzato i percorsi formativi: Federico Iesini, direttore del corso di San Nicolò, e Raffaele Carenzi, direttore del corso a Pianello Val Tidone, per la competenza, la disponibilità e l’impegno messi a servizio dei volontari e della qualità della formazione.

Accanto ai corsi TSSA, il percorso formativo si è arricchito grazie alla collaborazione con il sistema di emergenza 118 e con l’Azienda USL. A Podenzano si è tenuta una serata di approfondimento dedicata all’assesment del paziente traumatico, un tema cruciale per chi opera nei contesti di emergenza-urgenza. L’Unità Territoriale di Farini, invece, ha partecipato a Ponte dell’Olio ad un corso di aggiornamento promosso dall’AUSL, confermando la volontà di costruire sinergie con le istituzioni sanitarie del territorio e di garantire una formazione sempre allineata alle migliori pratiche.

Il Comitato ha inoltre continuato a investire nella diffusione della cultura del primo soccorso tra la popolazione. Il 16 dicembre si è svolta una lezione informativa aperta alla cittadinanza sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso del defibrillatore, sia in ambito adulto che pediatrico, realizzata in collaborazione con il Comune di Gragnano, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la capacità di intervento precoce in caso di arresto cardiaco.

«La formazione continua è uno dei pilastri del nostro agire quotidiano – sottolinea il Comitato di Piacenza –. Investire tempo, risorse ed energie nell’aggiornamento dei volontari e nell’informazione della cittadinanza significa garantire servizi sempre più sicuri, competenti e di qualità alla comunità. È un impegno che portiamo avanti con convinzione, anche lontano dalla città, perché ogni territorio merita lo stesso livello di preparazione e attenzione».

Le attività formative di dicembre rappresentano solo una parte di un percorso più ampio e strutturato che il Comitato di Piacenza porta avanti durante tutto l’anno, con l’obiettivo di valorizzare le competenze dei volontari e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni del territorio provinciale.

