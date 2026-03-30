Rifiuti e decoro urbano, in arrivo nuove misure: “Per migliorare il servizio e sostenere i cittadini più fragili”

“Rifiuti e decoro urbano, nuove misure per migliorare il servizio e sostenere i cittadini più fragili. Tra le novità: torna il ritiro nei cortili delle vie commerciali e mastelli da 20 litri (invece di 40) per chi ha più di 65 anni“. Inizia così la nota dell’amministrazione comunale che annuncia alcune importanti novità in merito alla raccolta dei rifiuti.

LA NOTA DELLA GIUNTA

E’ in partenza un pacchetto di interventi operativi per migliorare il servizio di raccolta rifiuti a Piacenza e rafforzare il decoro urbano. Le misure, definite dal Comune insieme a Iren, intervengono in modo mirato sulle criticità emerse nelle ultime settimane, grazie anche alle segnalazioni da parte dei cittadini di cui l’ente si è fatto portavoce, e introducono modifiche concrete nell’organizzazione quotidiana del servizio.

Le novità entreranno in vigore progressivamente entro il 30 aprile, con alcuni interventi già attivi.

Esposizione dei rifiuti: nuovo orario serale

Per tutte le utenze che si trovano nella zona monumentale del centro storico, sia domestiche che commerciali, l’esposizione dei rifiuti – sia indifferenziati che differenziati – potrà essere effettuata entro le ore 21 anziché entro le ore 20 come previsto finora. Il posticipo dell’orario entro cui esporre i rifiuti, che sarà oggetto di successiva e specifica comunicazione, accoglie le istanze dei cittadini: per molti il limite delle ore 20 risulta incompatibile con i ritmi di vita lavorativa o familiare, con il rischio concreto di esporre i rifiuti in ritardo rispetto al passaggio degli operatori addetti al ritiro. Orario posticipato alle 21 dunque, ferma restando – naturalmente – la possibilità di esporre prima per coloro che hanno esigenze diverse (come ad esempio i commercianti che, nella maggior parte dei casi, chiudono le proprie attività alle 19:30).

Condomini nei fronti commerciali: ritiro nei cortili

Per i condomini delle vie commerciali in centro storico, zona monumentale, già serviti, il ritiro dei rifiuti differenziati (carta, plastica e barattolame, organico e vetro) potrà avvenire direttamente nei cortili, previa richiesta dell’amministratore e solo se l’accesso è possibile senza l’uso di chiavi. Le modalità di accesso potranno prevedere soluzioni diverse, come tastierini, aperture automatiche nelle fasce orarie di servizio, box dedicati o la presenza di un addetto condominiale. Dove necessario, sarà quindi richiesto un adeguamento dei sistemi di accesso ai cancelli. Questo servizio verrà svolto in orario diurno a partire dalle ore 6.

I rifiuti indifferenziati dovranno necessariamente essere esposti entro le ore 21 nei giorni indicati per la raccolta.

Potenziamento dello spazzamento e della pulizia urbana

È previsto un rafforzamento significativo delle attività di pulizia. In centro storico saranno attive due squadre aggiuntive al mattino, per sei giorni alla settimana, dedicate allo svuotamento dei cestini, pulizia dell’area intorno ai cestini e alla rimozione dei rifiuti abbandonati, mentre nei quartieri è prevista una squadra pomeridiana, anch’essa attiva sei giorni su sette, dedicata allo svuotamento dei cestini, pulizia dell’area intorno ai cestini e alla rimozione di sacchi e rifiuti ingombranti abbandonati. A queste si aggiungeranno un servizio di pulizia anche la domenica mattina in centro storico e la figura dello “spazzino di quartiere” al pomeriggio, attivo sei giorni su sette. Alcuni di questi interventi sono già operativi, mentre altri – in particolare il servizio domenicale e lo “spazzino di quartiere” – saranno avviati nelle prossime settimane.

Rifiuti abbandonati: rafforzati gli interventi diurni

È già operativo il potenziamento della raccolta diurna dei rifiuti abbandonati, sia nel centro storico sia nell’area dell’anello, con l’obiettivo di garantire interventi più tempestivi sulle situazioni di degrado in tutto il territorio comunale.

Si raccomanda ai cittadini di utilizzare l’app “Iren Ambiente” per le segnalazioni.

Mastelli da 20 litri per gli over 65

Per andare incontro alle esigenze delle persone che hanno più di 65 anni, è prevista – su richiesta – la sostituzione dei mastelli con contenitori da 20 litri. La riduzione della capacità sarà accompagnata dal raddoppio delle vuotature minime, così da garantire un servizio adeguato e più gestibile.

Attivazione progressiva dei servizi

Il piano prevede un’attivazione progressiva: alcune misure sono già in funzione, mentre le restanti entreranno in vigore nel corso del mese di aprile, secondo una pianificazione condivisa tra Comune e gestore.

Con questo insieme di interventi, l’Amministrazione comunale introduce un pacchetto di nuove misure concrete, con l’obiettivo di migliorare il servizio, potenziare gli interventi per il decoro urbano della nostra città e sostenere le fasce più fragili.

In tema di raccolta differenziata, è opportuno sottolineare l’importanza della collaborazione da parte di tutti i cittadini: la differenziata non è una facoltà ma un obbligo di legge a livello nazionale, disciplinato da norme e regolamenti che hanno visto aggiornamenti anche di recente. Il decreto legge 116 dell’8 agosto 2025, poi convertito nella legge 147 dello stesso anno, introduce pene più severe e sanzioni accessorie per i reati legati alla gestione illecita dei rifiuti. Le sanzioni per i conferimenti scorretti e gli abbandoni sono diventate decisamente pesanti: si parla di un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3.000 euro; e, se si utilizza l’automobile, è prevista anche la confisca del mezzo e la sospensione della patente.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy