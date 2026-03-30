Novità per la YoungERcard, al via a Piacenza nuovi progetti di cittadinanza attiva in spazi di aggregazione – AUDIO

Novità per la YoungERcard: al via a Piacenza nuovi progetti di cittadinanza attiva in spazi di aggregazione. A Volontariato in Onda su Radio Sound si è parlato della tessera gratuita, proposta dalla Regione Emilia-Romagna per tutte le ragazze e i ragazzi che vivono, studiano o lavorano nel territorio regionale, permette di avere una serie di agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi (come teatri, cinema e palestre) e sconti presso numerosi esercizi commerciali. Inoltre la YoungERcard è anche una carta di cittadinanza attiva che promuove la partecipazione a progetti di volontariato.

I progetti a Piacenza

Attualmente – commenta Silvia Balordi di CSV Emilia – abbiamo attivi alcuni progetti in quattro spazi di aggregazione giovanile del Comune di Piacenza. Spazio 4 in via Manzoni cerca alcuni volontari che diano una mano nella gestione degli spazi, anche dei campi sportivi e nell’organizzazione degli eventi. A Spazio 2 la ricerca è per dare una mano durante gli eventi, nell’organizzazione e pianificazione degli eventi, mentre a breve a zona Holden, il centro di aggregazione presso la Biblioteca Passerini Landi, si cercano volontari che possano essere un po’ mentori per i ragazzi più giovani. In particolare nell’aiuto compiti, ma anche in ottica di orientamento agli studi futuri. E poi è in corso un progetto anche presso Giardini Sonori, il centro di aggregazione sullo stradone Farnese, dove c’è lo spazio di registrazione e la sala prove. Anche qui cercano alcuni volontari proprio per gli eventi, sia che abbiano competenze tecniche in materia di suono, ma anche giovani senza competenze particolari, ma che abbiano tanta voglia di mettersi in gioco a disposizione della comunità.

Partecipando a questi progetti le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 29 anni, avranno inoltre la possibilità di acquisire competenze per il loro futuro professionale, mettendosi alla prova cercando di comprendere quali sono le proprie abilità.

Sempre più interesse

Dal 2017, in convenzione con il Comune di Piacenza, CSV Emilia promuove e rilascia la YoungERCard pensata dall’Emilia-Romagna per le ragazze e i ragazzi che vivono, studiano o lavorano nel territorio regionale. Per la tessera gratuita c’è sempre più interesse anno dopo anno. C’è un buon riscontro – prosegue Silvia Balordi – da parte dei ragazzi e anche da parte degli esercizi commerciali che propongono una scontistica per i possessori della tessera. In particolare da bar, ristoranti, cartolerie, librerie, ma anche associazioni sportive.

Ci sono nuovi progetti in cantiere?

Sì, soprattutto riguardo ai progetti di volontariato. Per il periodo estivo avremo sicuramente una serie di proposte rivolte ai ragazzi per impegnarsi anche durante la bella stagione. Al termine del monte ore previsto dal progetto, i partecipanti potranno avere un benefit extra, come un buono.

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