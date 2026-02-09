Riforma della magistratura, due incontri promossi dalla Cattolica tra analisi scientifica e confronto pubblico

Due appuntamenti, due approcci, un unico obiettivo: aiutare cittadini e studenti a comprendere meglio, in vista del referendum, ragioni ed effetti di una possibile riforma destinata a incidere sull’assetto costituzionale del Paese.

È questo il senso degli incontri promossi dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sulla riforma costituzionale della magistratura.

Il primo incontro, in programma l’11 febbraio, dalle 14.30 presso l’aula C del campus di via Emilia Parmense 84, avrà un taglio tecnico-scientifico e sarà rivolto in particolare a studenti, studiosi e operatori del diritto. Il seminario vedrà la partecipazione di costituzionalisti di diverse università italiane e affronterà i nodi centrali della riforma: dal rapporto tra separazione delle carriere e giusto processo, dallo sdoppiamento del Csm e al sorteggio dei suoi componenti, fino all’istituzione di un’Alta Corte disciplinare.

Di diverso taglio l’appuntamento del 12 marzo, alle ore 18, presso la sede della Banca di Piacenza. In questo caso la Facoltà propone un dibattito pubblico, aperto alla cittadinanza, che metterà a confronto un esponente del fronte del “sì” e uno del “no”.

A moderare l’incontro sarà il professor Giuseppe Monaco, professore di Diritto costituzionale e pubblico del corso di laurea in Giurisprudenza della Cattolica, campus di Piacenza.

Un’occasione per avvicinarsi alla riforma con occhi informati: dall’analisi accademica al confronto aperto, questi incontri vogliono garantire ai cittadini e agli studenti gli strumenti per comprendere come le scelte sul futuro della magistratura influenzeranno concretamente il sistema giuridico del Paese.

